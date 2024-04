O Chrome finalmente tem a função mais aguardada: uma grande conquista para quem usa muito arquivos PDF

O Google está adicionando um recurso há muito aguardado ao seu popular navegador, que certamente será bem recebido pelos usuários.

administração Documentos PDF É uma prática muito comum, mas muitas vezes complexa para profissionais e estudantes. Na verdade, esses arquivos muitas vezes precisam ser editados ou assinados digitalmente, mas encontrar ferramentas gratuitas que facilitem esses processos sem comprometer a segurança ou a qualidade costuma ser um verdadeiro desafio.

Esta limitação obriga muitos usuários a recorrer a ela Processos complicados, como imprimir documentos e depois digitalizá-los Novamente após alterações manuais. Felizmente, Parece que a solução está finalmente no horizonte, promete revolucionar a forma como interagimos com documentos PDF diretamente do nosso navegador favorito. Esta mudança de paradigma pode significar o fim da era dos problemas, abrindo a porta para uma gestão documental mais contínua e integrada.

Assinar arquivos PDF não será mais um problema graças ao Google Chrome

O Google Chrome, o navegador que domina o cenário da Internet com sua ampla gama de recursos intuitivos e extensões poderosas, está prestes a apresentar uma adição que muitos aguardavam ansiosamente. Entre as funções já populares, como gerenciador de senhas e opções de economia de energia, iremos adicioná-las em breve Capacidade de assinar digitalmente documentos PDF sem sair do navegador.

Esta atualização foi relatada por usuários que analisaram Código-fonte do cromo, o projeto de código aberto por trás do Google Chrome. Até agora, o visualizador de PDF integrado do Chrome permitia aos usuários realizar ações básicas, como aumentar/diminuir zoom e redimensionar o conteúdo para o tamanho da página, Apresentação de duas páginasE rotação eAcesso rápido Para o índice.

Faltava a capacidade de fazer mudanças mais fundamentais, como incluir assinaturas digitais, mas fontes confiáveis, como o Windows Report, revelaram isso Suporta assinatura digital em documentos Está em desenvolvimento e poderá ser implementado muito em breve.

O novo recurso de assinatura digital estará disponível em diversas plataformas, incluindo Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Fuschia e Lacross. Os detalhes sobre o momento do lançamento ainda são incertos, mas as indicações apontam para isso Versão 126 do Chrome Poderia ser um Este recurso tão esperado será finalmente integrado

O Chrome muda para Elimine a lacuna com os concorrentes Como a Microsoft borda, que já oferece um visualizador de PDF com ferramentas avançadas de edição. A introdução da assinatura digital é apenas a ponta do iceberg, pois espera-se que cheguem mais ferramentas que tornarão a gestão de PDFs mais completa e integrada.