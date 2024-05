Chuvas fortes e neve podem afetar terremotos

Eventos extremos associados às alterações climáticas, como chuvas fortes e nevascas em particular, podem afectar o desencadeamento e a propagação de sismos. Isto pode ser visto através do estudo de um enxame sísmico específico que atingiu recentemente a Península de Noto, no Japão. Os resultados são Publicados Na revista Science Advances por pesquisadores do MIT. Desde o final de 2020, centenas de pequenos terremotos abalaram a Península de Noto, que se estende ao norte até o Mar do Japão.

Ao contrário de uma sequência típica de terremotos, que começa com um abalo principal e continua com uma série de tremores secundários, neste caso, terremotos múltiplos e contínuos foram registrados sem um abalo principal óbvio. Pesquisadores do MIT, em colaboração com seus colegas japoneses, examinaram dados históricos sobre eventos sísmicos que ocorreram na região nos últimos 11 anos e descobriram que antes de 2020 foram registrados terremotos esporádicos e intermitentes, enquanto o enxame subsequente foi caracterizado por maior concentração. . e tremores agrupados ao longo do tempo: O que é ainda mais interessante é o fato de que durante o enxame foram encontradas variações sazonais na velocidade de propagação das ondas sísmicas.

"Vimos que a queda de neve e outras condições ambientais que afetam a superfície afetam o estado de tensão no interior da Terra, e o momento em que as fortes chuvas ocorreram correlaciona-se bem com o início deste enxame de terremotos", diz William Frank, do Met Sismological. Sociedade, entre os autores do estudo – É claro que o clima tem impacto na resposta da terra sólida, e parte dessa resposta são os terremotos e também olhando para o futuro, eles acreditam que o impacto do clima na atividade sísmica pode se tornar maior. pronunciado devido às mudanças climáticas.