O ginásio municipal Artiglio recebeu o prêmio após 16 anos de disputa

Demorou 16 anos, mas o ginásio Campo Artiglio, localizado em frente à Estação Tiburtina, finalmente será aberto ao público. O equipamento municipal encontrava-se parado e em grave estado de degradação devido a uma longa disputa entre a direcção e o gestor, o mesmo campo de futebol que estava em plena actividade e usufruído pelos jovens da zona.

O ginásio abandonado do Largo Mazzone

No dia 9 de maio, com uma fiscalização da qual participaram o assessor esportivo da capital romana, Alessandro Onorato, o homólogo do segundo município, Rino Fabiano, e a presidente, Francesca del Bello, as chaves da estrutura foram entregues a a União Artiglio e o esclarecimento das obras que reformariam o ginásio, que fica entre a Via Bomondo e a Via Guido Mazzone, bem em frente à praça oeste da estação Tiburtina. Isso põe fim à disputa iniciada em 2008, com o fim dos vereadores de Veltroni e Orlando Corsetti no antigo terceiro município, e agora no segundo.

Requalificação no valor de 300 mil euros

“O acampamento será remodelado e concluído graças a um projecto de 300 mil euros de um particular – declara Onorato – Abolimos a proibição de uma prática que estava estagnada desde 2008 e aprovamos as obras necessárias que as quatro administrações anteriores tinham. nunca permitido. A estrutura será mais um serviço aos atletas E às escolas e a todo o bairro, graças aos salões sociais, ao grande ginásio e às áreas verdes. Agradeço ao prefeito Gualtieri e aos meus colegas do Conselho por iniciarem o. processo administrativo que está inexplicavelmente bloqueado há 16 anos.”

Todo o trabalho planejado

A Federação Artiglio, de acordo com o contrato de gestão (com duração de 25 anos) de concessão do estádio e ginásio, fornecerá nova relva artificial para os dois campos de futsal e adaptará o campo aos regulamentos da FIFA. Futebol de 11, manutenção do piso do ginásio, vestiários e banheiros. Além disso, estão previstos um sistema solar, um sistema fotovoltaico e um sistema de videovigilância e alarme. O consórcio será também responsável pela manutenção e monitorização do parque “Fabio Di Lorenzo” com vista para o Largo Mazzone, que foi recentemente remodelado com uma nova área de lazer. “O particular comprometeu-se a disponibilizar o campo de futebol, de segunda a sábado de manhã, às escolas municipais e ao ginásio polivalente, durante três dias por semana, incluindo sábados, gratuitamente.”

Onorato: “Estamos colocando de pé muitos cargos abandonados há anos”

A manutenção, a iluminação e o controlo através de câmaras permitirão fazer face aos numerosos episódios de vandalismo ocorridos ao longo dos anos: “Intervenções das quais serão beneficiados todos os moradores da zona – conclui o vereador Onorato – porque a fábrica localizada em Boemondo 7, a poucos passos da estação Tiburtina, foi vandalizado várias vezes. Continuamos a trabalhar nas instalações desportivas municipais de Roma. Certeza para o povo, investidores e sobretudo dando a todos os romanos a oportunidade de praticar desporto, a preços controlados, em locais adequados e remodelados. estruturas é um exemplo do que acontecerá em Quarticciolo com a antiga piscina Azzurra 7, ou em. Corviale onde está sendo construído o novo salão polivalente com capacidade para 700 lugares até a primavera de 2026.

Fabiano: “Uma vitória importante”

“O desfecho feliz desta história – a intervenção de Rino Fabiano – é uma vitória muito importante. É triste que tenhamos tido que esperar que o tribunal descobrisse o que temos dito durante anos e o que o ex-presidente Corsetti realmente tem feito. dizendo desde 2009.” Ou seja, a instalação foi incluída na concessão de todo o complexo e por isso o ginásio teve que ser inaugurado junto com o estádio. “Não há polêmica, mas devo salientar que a política que nos antecedeu não teve a mesma coragem que nós e o vereador Onorato.” Para Fabiano, conselheiro esportivo do segundo município, o passo dado em relação ao ginásio municipal é o mais recente. num processo que levou à criação de uma verdadeira “aldeia de serviços globais”.

“Aldeia de Serviços Globais”

De facto, ao longo dos anos, entre a Via Bomondo e o Largo Mazzone, os serviços foram abertos e os espaços públicos estão à disposição de todos os cidadãos: “Estamos a recuperar a propriedade do bairro básico da cidade – conclui Fabiano – mesmo em frente à praça oeste da estação. Estamos a iluminá-la, a requalificá-la, a trazer as escolas e associações locais do parque lúdico “para a Câmara Municipal, da autoridade local de saúde para a creche, para o centro de idosos, e agora também para o ginásio, que esperamos. podemos abrir oficialmente entre setembro e outubro com muitas novidades esportivas, não apenas basquete e vôlei.”