Intestino, peso e inchaço fazem você se sentir desconfortável? Aqui está a dieta perfeita para restaurar a saúde e a leveza

Há momentos em que nossos sistemas digestivos são testados, como em feriados ou durante a mudança de estação. Aqueles que são particularmente sensíveis a isso: Aqui está o remédio para se sentir instantaneamente mais leve e se sentir melhor.

Quando você come mais do que o habitual, às vezes até por um dia, os intestinos sofrem imediatamente e começam a mostrar seu desconforto. Ele reage diminuindo ainda mais sua ação, então isso envolve fermentação de alimentos, acúmulo de gás e, portanto, Flatulência, cólicas e prisão de ventre.

Mesmo o próprio estilo de vida habitual afeta o bom funcionamento do nosso corpo. De fato, não apenas uma alimentação desequilibrada, mas também um estilo de vida sedentário ou o abuso de refrigerantes ou certos alimentos podem levar ao surgimento de um problema que também pode se tornar crônico.

Veja como corrigir o problema de inchaço em algumas etapas, apenas coma isso e você ficará melhor imediatamente

A saúde do organismo começa antes de tudo com o que comemos, pois tudo o que entra tem consequências naturais para o funcionamento dos intestinos. Seremos capazes de estimular o corpo a queimar calorias e eliminar inchaço Isso nos incomoda muito e leva à indigestão. Melhores resultados podem ser alcançados combinando atividade física constante e bebendo muita água, mas se você comer esses alimentos, poderá obter resultados surpreendentes em muito pouco tempo.

O que realmente ajuda o intestino? Obviamente alimentos com muita fibra, mas mesmo estes devem ser dosados ​​para não ficar efeito reverso. De fato, comer uma grande quantidade de fibra, por um lado, leva ao bloqueio intestinal em caso de constipação e também reduz o inchaço. Por outro lado, o corpo se acostuma ao seu consumo, o que corre o risco de anular os efeitos positivos.

Os alimentos com maior teor de fibras são frutas e vegetais, seguidos por leguminosas, grãos integrais e farinhas. quando você comprar Macarrão ou arroz integral No entanto, preste atenção aos rótulos. Na verdade, a frase “farinha integral” muitas vezes esconde alimentos que passaram por processos de refino Eles totalmente fazem você perder Todos os atributos do produto original. Entre as frutas mais ricas em fibras estão pêssegos, pêras, morangos, framboesas, laranjas e framboesas. Não vamos ignorar as frutas secas, mesmo que sejam limitadas em quantidade devido à quantidade de calorias: amêndoas, nozes e pistaches são uma panacéia. Todas as leguminosas são permitidas, mas se você sofre de inchaço, as lentilhas são preferidas. O mesmo vale para os cereais: flocos de aveia, arroz fofo ou cevada e trigo sarraceno para deliciosas saladas são perfeitos para o café da manhã ou lanche. Entre os vegetais, escolha espinafre, alcachofra, couve de Bruxelas, brócolis, saladas e milho.

Especiarias por excelência, isso ajuda a constipação

Ao incluir esses alimentos em sua dieta diária do café da manhã ao jantar e reduzir o consumo de açúcares e gorduras, você poderá Perda de peso E para reequilibrar os intestinos. O único condimento permitido é o azeite extra virgem: uma colher de sopa por dia, de preferência cru, que é especialmente útil para quem sofre de prisão de ventre porque lubrifica o intestino favorecendo a expulsão das fezes. Não pule o café da manhã e os lanches: opte por leite semidesnatado ou iogurte light Onde você pode adicionar frutas e cereais.

Ao combinar um pouco de movimento, você terá atingido o limite: uma caminhada ao ar livre por pelo menos vinte minutos é suficiente e ajudará a melhorar seu humor e seu corpo.

Aconselhe-se também com seu médico Sobre comer fermentos lácteos que podem ajudar muito. Dependendo do desconforto que você está sentindo, existem formulações específicas para reequilibrar a flora bacteriana, principalmente no período de mudanças sazonais, e também podem ser cruciais.

Avisos e dicas para sempre ter em mente

Antes de prosseguir, a introdução necessária deve ser feita. Em geral, não é uma boa ideia mudar sua dieta sem consultar um especialista ou pelo menos seu médico. Isso é verdade se você deseja perder peso e se deseja obter benefícios para o seu corpo alterando seus hábitos alimentares. Especialmente aplicável àqueles que Eles sofrem de certas doenças ou mulheres grávidas. Esta dieta não é recomendada para pessoas com distúrbios, doenças crônicas ou infecções que afetam o sistema digestivo: em qualquer caso, antes de iniciar uma dieta como esperado, é sempre melhor consultar um médico.

Não faça nenhuma alteração em sua dieta regular, a menos que acordado com seu médico: sempre avalie a relação entre eles Riscos e benefícios Antes de começar uma dieta! Em alguns casos, você pode correr sérios riscos à saúde, então não há problema em perder peso e se sentir melhor, mas faça isso com todas as precauções necessárias.

