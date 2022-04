Fim de semana para os amantes do espaço no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia | 23-24-25 de abril de 2022 – MI-LORENTEGGIO.COM

Última atualização em 20 de abril de 2022 – 10h34

(mi-lorenteggio.com) Milão 20 de abril de 2022 – Por ocasião do Dia da Libertação, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci apresenta um rico programa de atividades especiais e visitas guiadas dedicadas ao espaço. Abertura extraordinária das 9h30 às 18h30 na segunda-feira, 25 de abril.

Os visitantes do museu poderão experimentar um experimento espacial no novo Laboratório Base Marte, que recria uma base em Marte como um cenário inovador para experimentar STEM por meio de um jogo de role-playing ao vivo sem precedentes. Projetado especificamente para crianças de 10 a 14 anos, o Base Marte é um ambiente imersivo no qual você se coloca no lugar de uma tripulação de astronautas em uma missão ao Planeta Vermelho para garantir a sobrevivência da base. O workshop faz parte do projeto nacional STEM*Lab – Discover, Move, Excite and Motivate – selecionado pela empresa social Con I Bambini como parte do Fundo de Contraste da Pobreza da Educação Juvenil e coordenado pelo Consórcio Kairs.

A viagem ao espaço continua no novo cinema virtual VR Cinema, onde os participantes, vestidos de espectadores, poderão experimentar em primeira mão as etapas do treinamento de um astronauta e mergulhar no documentário Being an Astronaut, o primeiro filme de realidade. no espaço. Criada em colaboração com a Rai Cinema, a zona VR permanente especial permite ao público explorar a fronteira mais criativa da visão, entre experimentação e interação.

Spring Break News, Private Guided Tour with Nose Up, uma pista destinada a adultos e crianças a partir dos 4 anos, agendada para sábado, 23 de abril e domingo 24, às 10 e 17.

O departamento espacial do museu apresenta grandes objetos inéditos, experimentos interativos, insights e curiosidades, bem como a única parte de rocha lunar encontrada na Itália, o protótipo do traje de exploração lunar soviético chamado Krechet, o setor equatorial de Jonathan Sisson e trajes espaciais de Samantha Cristoforetti – Partida para a missão Minerva – Luca Parmitano, a bordo da Estação Espacial Internacional. A visita foi aberta pelo grande telescópio Merz-Repsold, graças ao qual Giovanni Schiaparelli observou e descreveu a superfície de Marte, o que ajudou a criar a lenda de Marte. De particular interesse é também a exposição temporária de imagens de satélite da Terra, fragilidade e beleza – Taking the Pulse of Our Planet from Space, que é promovida pela Agência Espacial Europeia em colaboração com a Agência Espacial Italiana. Por fim, não pode deixar de visitar uma das personagens icónicas do museu, o foguete Vega, uma maquete à escala 1:1 do primeiro stand desenvolvido pela ESA e Avio, localizado nos espaços exteriores do museu.

Há também muitas atividades nos laboratórios interativos, com propostas alternadas nos laboratórios de Genética, Nutrição, Leonardo e os do Bairro Tinkering.

A exposição temporária Sociocromie, com curadoria do arquiteto e designer Giulio Seppi e dedicada ao valor histórico e social da cor, foi prorrogada até domingo, 3 de julho de 2022. Visitas guiadas gratuitas ao Departamento de Transportes são sempre realizadas nos finais de semana e feriados. Por uma taxa nas Galerias Leonardo, a maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci, e dentro do submarino Enrico Totti.

Todas as atividades de laboratório, exposições temporárias e exposições permanentes estão incluídas no ingresso do museu.

Atividades em laboratórios

Todas as atividades das oficinas têm reserva obrigatória no ato da compra do bilhete de entrada.

HASTE * BASE DE LABORATÓRIO MARTE

Missão à Base de Marte – 10 anos atrás

A nova base marciana do museu, dedicada a Schiaparelli, é um espaço original e inovador que oferece atividades tanto para os participantes do projeto quanto para todo o público do museu, que poderá participar de um role-playing game. Em uma missão ao planeta vermelho, será possível testar a si mesmo atravessando 5 áreas de trabalho diferentes, onde você poderá gerenciar situações imprevistas e garantir a sobrevivência de toda a tripulação.

Sábado 23 e Domingo 24 | 11 e 15 horas

Duração 90 minutos

I. Genes de Laboratório

Star Gardens – a partir de 8 anos

Entre microscópios e meios de laboratório, será possível observar o que as plantas precisam para viver. Durante o experimento, você descobrirá se pode cultivar saladas no espaço e como prender sementes em uma gota, para fazê-las crescer longe.

Sábado 23 e Domingo 24 | 10, 11.30, 14, 15.30, 17

Duração 45 minutos

força de laboratório

Sorvete para todos os gostos – a partir de 6 anos

Uma atividade projetada para ajudar os visitantes a aprender sobre os aspectos científicos, muitas vezes envolvidos ou pouco conhecidos, da alimentação. Na “cozinha aberta” poderão experimentar como é feito o gelado, o que contém e porque é tão cremoso. Ao misturar os ingredientes, eles poderão descobrir qual ar e frio é usado para sua preparação.

segunda-feira 25 | 10h, 14h e 17h

Duração 45 minutos

Ingredientes incríveis – a partir de 6 anos

No laboratório, recria-se um ambiente de troca e comparação de saberes, típico dos ambientes locais em que os alimentos são preparados e consumidos. Cada visitante poderá experimentar leite, óleo, doces e muitos outros alimentos em primeira mão. Através da observação, e com o apoio da animação científica, ele poderá deduzir por que certos líquidos não se misturam, as substâncias não derretem e a espuma explode.

segunda-feira 25 | 11h30 e 15h30

Duração 45 minutos

eu amo Leonardo

Leonardo Máquinas – a partir de 9 anos

O laboratório dedicado ao gênio italiano para experimentar a arte e a ciência de Vinci, através de modelos requintados de máquinas voadoras e de construção. Os visitantes poderão tentar entender como funcionam, desmontá-los e combinar diferentes engrenagens para criar novos mecanismos.

Sábado 23, Domingo 24, Segunda 25 | 10h, 14h e 17h

Duração 45 minutos

Fazemos murais – a partir dos 8 anos

A jornada continua pela arte e ciência de Leonardo, para explorar sua maneira de trabalhar e pensar. Usando argamassa, espátulas, tintas e pincéis, os participantes poderão se testar realizando um afresco, à maneira do mestre e de todos os artistas renascentistas.

Sábado 23, Domingo 24 e Segunda 25 | 11h30 e 15h30

Duração 45 minutos

área de adulteração

Círculos de papel, saudações do espaço – a partir de 8 anos

Na área dedicada à Manufatura, Engenharia e Design, para uma abordagem educacional inovadora baseada na criatividade, os participantes poderão tentar enviar a mensagem de Marte através de luzes LED, papéis e fita de cobre.

Sábado 23 | 10, 11.30, 14, 15.30, 17

Duração 45 minutos

Vamos explorar um planeta alienígena – a partir de 10 anos

Durante a atividade, os visitantes poderão programar um robô para se mover de forma independente e segura em um ambiente desconhecido, como a superfície de um planeta.

Duração 45 minutos

Domingo 24 e Segunda 25 | 10, 11.30, 14, 15.30, 17

Atividades especiais

VR CINEMA – 14 anos

Graças à parceria com a Rai Cinema, o Museu criou uma zona especial permanente de RV onde, através do uso de espectadores de realidade virtual, será possível mergulhar na fronteira da visão mais inovadora, entre experimentação e interação. Os filmes de fim de semana são “Volcano – The Sleeping Life”, de Omar Rashid, um documentário sobre a erupção islandesa no Monte Vagradaljal, “Being an astronaut”, o primeiro filme de realidade virtual filmado no espaço e “Feliz Aniversário”, dedicado ao tema dos hikikomori.

Sábado 23 e Domingo 24 | 10h, 11h15, 12h30, 14h30, 15h45 e 17h

Duração: 45 minutos

As atividades por reserva estão incluídas no custo do ingresso do museu

Trabalhos disponíveis: 8

Visitas guiadas gratuitas

Atividades gratuitas com reserva necessária na compra de um bilhete de entrada.

Com nariz INSU – de 4 a 8 anos

Uma pista infantil para aprender a que distância está a lua, como um foguete é lançado e como um astronauta treina.

Sábado 23 e Domingo 24 | 10h e 17h

Duração 45 minutos

Uma vez por viagem – de 4 a 8 anos

Os visitantes poderão mergulhar em histórias de viagens de aventura pelo mundo e descobrir os meios de transporte mais surpreendentes do nosso acervo. Entre vagões, locomotivas a vapor, foguetes e grandes navios, você viaja imaginativamente para lugares e tempos desconhecidos.

Sábado 23, Domingo 24 | 12, 15 e 16 horas

segunda-feira 25 | 10, 12, 15 e 16 horas

Duração 45 minutos

Era uma vez Leonardo – dos 4 aos 8 anos

A maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci conta aos pequenos sobre sua proximidade com o mestre do gênio e os temas artísticos, científicos e tecnológicos desenvolvidos por Leonardo.

Sábado 23 e Domingo 24 | 11h e 14h

segunda-feira 25 | 11h, 14h e 17h

Duração 45 minutos

Visitas guiadas por uma taxa

Galeria Leonardo da Vinci – a partir de 9 anos

Um animador científico guiará os visitantes pela maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci. Mais de 1.300 metros quadrados, 170 maquetes históricas, obras de arte, volumes antigos e instalações contam a personalidade e o trabalho de Leonardo, engenheiro, humanista e investigador da natureza.

segunda-feira 25 | 10, 11,30, 14, 16

Duração 80 minutos

O custo é de 10 euros mais o custo do bilhete de entrada e ambos podem ser reservados diretamente no site do museu

SUBMARINO ENRICO TOTI – A partir de 6 anos

Lançado em 1967, o Toti foi o primeiro submarino construído na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Sua tarefa era patrulhar as águas do Mediterrâneo para determinar a passagem de submarinos soviéticos. Em 1997 fez sua última viagem e desde 2005 é hóspede do museu. Os visitantes poderão montar um toti para reviver os sentimentos dos velejadores enquanto navegam.

todo fim de semana | 10, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20 e 18.

O custo é de 20 euros, incluindo o custo do bilhete de entrada do museu, e ambos podem ser reservados diretamente no site do museu