Asst Valcamonica junta-se à campanha europeia contra tumores de cabeça e pescoço

Você está bem? “Um show por 3 semanas, 3 semanas por uma vida” é o slogan da edição italiana de 2023 da campanha Make Sense à qual Asst Valcamonica também adere: 1por3 é na verdade a regra a ter sempre em mente quando se trata de trata dos sintomas do câncer cervicogênico, dor de cabeça, que muitas vezes é ignorada ou associada a doenças sazonais, como dor de garganta ou resfriado.

A rápida compreensão dos sinais da doença é crucial para o diagnóstico precoce, com a taxa de sobrevivência a subir para 80-90%, em comparação com uma esperança média de vida de apenas 5 anos para aqueles que descobrem a doença numa fase avançada. (ibid.).

De 18 a 22 de setembro, a Sociedade Europeia de Cabeça e Pescoço (EHNS) organizará a campanha, promovida em Itália pela AIOCC (Associação Italiana de Oncologia de Cabeça e Pescoço), com o apoio de outras sociedades científicas que lidam com oncologia de cabeça e pescoço, incluindo Associação de Otorrinolaringologistas Hospitalares Italianos (AOOI) e associações de pacientes.

A Unidade Operativa do Complexo de Otorrinolaringologia do Hospital Valcamonica junta-se à iniciativa do Hospital Essen, oferecendo um exame gratuito no dia 22 de setembro a qualquer pessoa com mais de 45 anos, bebedor crónico, fumador e/ou com histórico de tabagismo. Ou doenças tumorais anteriores na região da cabeça e pescoço. Para agendar visitas, você deve acessar o portal de reservas Valcamonica ASST. Telefone para informações: 0364.1873005.