Aos 27 anos, ele chantageou 33 mil vítimas roubando dados de sessões de psicoterapia, algumas das quais cometeram suicídio

A saúde mental está sendo cada vez mais comentada. Os dados que os terapeutas coletam examinam as dobras mais profundas da psique humana. Traumas, segredos e medos incalculáveis. Júlio Kivimakium cibercriminoso finlandês de 20 anos já conhecido das autoridades, decidiu apreender esses dados para si mesmo Chantageando 33 mil pacientes do Vastamoum centro privado finlandês especializado em assistência psicológica. Para realizar a chantagem, ele enviou um e-mail às vítimas Nele, vs. Não divulgação de sessões de análise online, Ele solicitou o pagamento de uma quantia em dinheiro em 24 horas. Isto levou ao maior julgamento de um cibercriminoso, que culminou com a sua condenação a seis anos e três meses de prisão. Um dos advogados que representa algumas das vítimas admitiu o incidente BBC Que em alguns casos são na verdade parentes Pessoas que, após serem contactadas através do email de Kivimäki e saberem que os seus dados online tinham sido expostos, cometeram suicídio.

Investigações De acordo com as evidências coletadas pelos investigadores. Entre 2018 e 2019, Kivimaki fez sua primeira tentativa de chantagear os líderes do VastamoQue se recusaram a pagar o valor necessário para impedir a publicação eletrónica dos seus dados de saúde. Por esta razão, o cibercriminoso decidiu Contactar diretamente os pacientes e pedir-lhes um valor aproximado de 200 euros. O valor aumenta para 500 euros se a vítima não o pagar nas 24 horas inicialmente previstas. É lamentável que Todos os detalhes das sessões de psicoterapia que foram alvo da chantagem já foram divulgados no fórum Dark Web Por Moeen homem_resgate, isto é, o próprio Kivimaki. Os investigadores passaram quase dois anos rastreando-o, até emitirem um mandado de prisãoAlarme europeu Isso fez dele um dos criminosos mais procurados do continente, com mais de 200 agentes envolvidos no caso. Por mais que a frustração aumentasse e parecesse impossível localizá-lo, Ele foi localizado quase por acidente em fevereiro, quando a polícia de Paris foi ao seu apartamento depois de receber uma chamada falsa de perturbação doméstica.. Assim, descobriram que Kivimaki possuía documentos de identidade falsos. depois Entrega oportuna para a FinlândiaO julgamento final já começou, o que estabelecerá um precedente para futuros casos de crimes informáticos. O que chocou ainda mais os seus compatriotas foi a postura de Kivimaki, que certa vez foi chamado ao pódio para responder às acusações. Na verdade, apareceu imediatamente Frio, movido pela calma e indiferença para com as vítimas e pela gravidade do que foi cometido. READ Etiópia, o primeiro-ministro do Nobel da Paz vai para a frente para lutar contra os rebeldes Tigray. Farnesina: "Os italianos estão saindo do país"

Frase Os juízes emitiram uma decisão condenando-o por todas as acusações contra ele. De acordo com o tribunal, Kivimaki é culpado de mais de 30.000 crimes, esse é o número de vítimas. Ele foi acusado de violação de dados agravada, tentativa de chantagem agravada, disseminação agravada de informações que prejudicam a privacidade, 20.745 tentativas de chantagem agravadas e 20 operações de chantagem agravadas. A pena imposta pelo tribunal é: Seis anos e três meses de prisãoEmbora se teme que ele cumpra apenas metade do mandato devido às limitações do sistema de justiça finlandês. Neste momento todas as vítimasAlém de desconsiderar a pena, que é considerada muito baixa se comparada ao dano que dela adveio, Eles estão esperando para ver se receberão uma compensação. Além disso, O Vastamo Center foi fechado e seu fundador foi considerado culpado de não proteger a privacidade de seus pacientes. No entanto, alguns pontos permanecem obscuros nesta história, por exemplo Quanto Kivimaki ganharia? De várias operações de chantagem bem sucedidas onde ele próprio disse à polícia que não se lembrava dos detalhes da sua carteira digital.

Quem é Júlio Kivimaki? Julius Kivimaki, nascido em 1997, já possui uma longa carreira como cibercriminoso. Em nome da batalha ZequielComeçou a se dedicar ao hacking ainda adolescente, gabando-se sem hesitação das operações de chantagem que realizava. Depois de realizar dezenas de ataques cibernéticos de grande repercussão, ele recebeu sua primeira sentença de prisão quando tinha apenas 17 anos por mais de 50 mil crimes.. Contudo, por mais paradoxal que isto possa parecer, dado o grande perigo, Ele nunca foi preso antes: A pena de prisão suspensa de dois anos irritou muitas pessoas ativas no mundo da segurança da informação, gerando muitos debates sobre a excessiva leniência da lei finlandesa para com os cibercriminosos. Tudo parece ainda mais ridículo considerando que Pouco antes da decisão do juiz, Kivimäki e o Lizard Squad fecharam os consoles de jogos Playstation Network e Xbox Live, causando enormes transtornos a milhares de jogadores.. READ Gb, deixa a mulher e os filhos a cargo do refugiado ucraniano que o acolhe há 10 dias

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”