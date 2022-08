“culpa da natureza”, aquele comunista indefeso que come bebês

Quando a história foi revelada Andrei Romanovich Chikatilo Provocou profundo ressentimento em todo o mundo, como costuma acontecer com eventos cujos heróis eu testemunhei assassino em série. Mas há também outra coisa, os elementos que tornam esta história única: há informações inundadas há muito tempo – baseadas no proverbial sigilo soviético diante de questões potencialmente explosivas – há vítimas entre os mais fracos da sociedade, como crianças, são dinâmicas investigativas que talvez representem um Unicom.

A imprensa deu nomes diferentes a Chikatilo: o mais famoso deles é Besta de Rostov (ou mesmo o Açougueiro de Rostov), ​​mas também Cidadão X, que inspirou um dos muitos filmes que retrataram o serial killer. O mais famoso é um filme italiano, IvlenkoEscrito e dirigido por David GrecoQue foi baseado em seu romance O comunista que comia bebês. ikatilo, cujo nome é Andrej Evilenko no filme, é interpretado pelo ator britânico Malcolm McDowell.

antes dos assassinatos

Um passo atrás: de onde vem esse ditado? Comunistas comem crianças Naturalmente, essa voz nasceu entre os opositores do regime soviético, ao longo do tempo, e teve um controle especial durante guerra Friacomo lemos focar. No entanto, a propaganda tem suas raízes em alguns eventos históricos, em certa medida entre 1921 e 1941, em que as ações de Canibalismo.

Nesse período, em 1936, nasceu ikatilo, em uma cidade que hoje faz parte da Ucrânia, mas antes pertencia aoUnião Soviética. Essa área, durante os anos trinta, como explica Britânicotúmulo desfigurado fomeÉ um daqueles episódios em que algumas pessoas recorrem ao canibalismo. Em Čikatilo, quando ela era criança, a mãe foi informada de que o irmão mais velho havia morrido assim: ele foi comido pelos vizinhos, embora esse evento específico seja difícil de provar com certeza. Acredita-se que a imagem do irmão morto dessa maneira afetou severamente a psique do serial killer.

Čikatilo parece ter seguido a vida que muitos cidadãos soviéticos viviam naquele momento histórico: O comunismo, que foi recrutado, tornou-se engenheiro de telefonia em Rostov e se casou em 1963, depois teve dois filhos, um menino e uma menina. Mais tarde, em 1971, ele se formou na Universidade de Artes Liberais de Rostov e depois conseguiu um emprego lá Professora. Lecionou em várias escolas: era expulso periodicamente sempre que seus pais tomavam conhecimento do abuso sexual de seus filhos. Para evitar escândalos, os estabelecimentos limitaram-se ao seu afastamento.

crimes

O serial killer matou 56 mulheres e crianças, meninos e meninas, entre 1978 e 1990. Três deles não foram atribuídos a ele, embora ele tenha admitido que Shkilo enterrou os corpos, que ela mesma apresentou aos investigadores em estado avançado de decomposição É impossível determiná-lo. Também por causa de quem são as vítimas favoritas do assassino.

Claro, as crianças foram dadas como desaparecidas por seus pais, mas as outras vítimas eram mulheres sem-teto ou prostitutas, o desesperado, “invisível” que Čikatilo conheceu em paradas de ônibus ou enquanto esperava para embarcar no trem, e a quem ele se sentia tão desprezado. Muitas vítimas foram mortas ou encontradas perto de Rostov, mas também em outros lugares onde Chikatilo estava devido a constantes mudanças em seu trabalho: principalmente no sul da Rússia e no Uzbequistão. Ucrâniadescrevendo essas áreas em termos atuais.

O motivo sexual foi: o serial killer tentou prazer físico em matar suas vítimas mutiladas ou parcialmente devoradas. Como mencionado impressãopsicólogo Alexandre Bukhanovsky que o encontrou várias vezes e o apresentou Frustrado, geralmente desamparado, solitário e sem amigos, atormentado por uma sensação de inutilidade “Mesmo antes de ver.” Existem tendências biológicas e sexuais para este tipo de crime – disse o médico – Mas são as condições sociais que determinam se essas tendências se expressam ou não “.

Investigações

“ Estou errado na natureza, monstro louco Estas são as palavras do próprio ikatilo dirigidas a investigadores. Mas não foi fácil para eles chegarem à prisão e acabar com o massacre.

Deve-se lembrar que ele ainda estava no meio da Guerra Fria: não é por acaso que a prisão de Chikatilo ocorreu após a queda do Muro de Berlim. Como os americanos descreveram os russos como “ crianças comem Os soviéticos, por sua vez, rejeitaram o fenômeno dos serial killers, que atribuíram exclusivamente a ele democracias ocidentais. Mas os assassinos em série não agem como um globo à mão. Esta é, de fato, a última proibição de alguns Assassinatos: A polícia não conseguiu alertar os moradores sobre a presença de um maníaco homicida à solta, que, além de matar, come crianças.

Mas em 1984, a polícia aparentemente chegou a um ponto de virada. Um dos policiais viu ikatilo molestando uma jovem na delegacia. Enquanto procurava em sua bolsa, ele encontrou vários apetrechos de crime, como Tawila uma faca. Eles fizeram um exame de sangue para verificar se seu tipo sanguíneo correspondia ao do homem procurado: os investigadores tinham em mãos, no entanto, seu próprio esperma foi encontrado nas vítimas, e Čikatilo representou um daqueles casos muito raros em que Esperma e sangue Eles não podem ser usados ​​para identificar uma pessoa, porque não são idênticos. Ele foi libertado, mas passou um curto período na prisão por roubo.

Prisão, confissão, execução

Preso novamente em 1990: a polícia passou a monitorar estações e estações em grande escala ponto de ônibusOnde o encontraram em posse da mesma bolsa e das mesmas armas dos anos anteriores.