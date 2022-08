Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Putin promete suprimentos militares a aliados

Kyiv e ataques russos no norte “deixaram a Bielorrússia”

A Rússia lançou um ataque com mísseis na região de Zhytomyr, no norte da Ucrânia: o governador da região diz isso Vitaliy Bunichko no Telegram. “Aviso. Duas explosões foram confirmadas na região de Zhytomyr após um ataque de míssil inimigo”, escreveu Ponchenko, acrescentando que “de acordo com informações preliminares, os mísseis que atingiram a região de Zhytomyr hoje foram disparados do território da Bielorrússia”. O alto funcionário acrescentou que “não houve feridos”.