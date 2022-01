Colômbia, ativista ambiental de 14 anos morta: Defenda terras indígenas

Brenner David, 14 anos, ativista ambiental, morto enquanto defendia sua terra as pessoas originais. Aconteceu em Colômbia, na zona rural de Kaoka: grupos são desenfreados aqui Paramilitares e traficantes de drogasCompetir uns com os outros nas pistas estrada aos portos do Pacífico. O menino, denunciado por grupos indígenas, foi morto a tiros. A matança provocou desencadeada e indignação em todo o país. No Twitter, chefe Evan Duke Fale sobre uma morte que “nos enche de tristeza”.

De acordo com Rebuilds, Brenner estava em patrulha quando seu grupo encontrou alguns homens armados. Em seguida, os ex-combatentes atiraram e mataram um adulto, Guilhermo Chicame 14 anos. Dois outros homens ficaram feridos no tiroteio, incluindo o chefe da reserva. Suspeito de assassinar um desertor adolescente do agora extinto movimento guerrilheiro das FARC conhecido como ‘índios’. O menino era nativo da tribo da NASA e serviu como o “guardião da Mãe Terra”. De acordo com a Ouvidoria da Colômbia, 145 ativistas foram mortos em 2021, incluindo 32 membros de grupos indígenas, enquanto o país sul-americano se tornou o mais perigoso do mundo para ambientalistas, com 65 vítimas de 227 em 2020. Além disso, segundo o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Endepas, a Colômbia é o país com mais massacres de todos os tempos: 286 desde 2016..