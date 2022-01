GF Vip Grande Perigo, Acidente Horrível: Cabelo em Chamas – VÍDEO

O GF Vip de um colega de quarto pegou fogo em seu cabelo: muito arriscado para a casa e outros concorrentes

Um terrível acidente e um grande perigo para Jessica Selassie, que inadvertidamente trouxe seus cabelos para perto de um incêndio que pegou no local: a princesa sofria apenas de um grande medo que preocupava também os outros.

Felizmente apenas um grande susto para Jessica Selassie E todos os colegas de quarto da casa Grande Irmão VIP Quem presenciou o incêndio a qualquer momento. Enquanto eles estavam decididos a comer tranquilamente, vestidos com roupas velhas Egito, a princesa etíope aparentemente estendeu a mão para pegar algo da mesa.

Foi seu gesto que de repente fez seu cabelo pegar fogo. Especialmente, Jéssica Ela chegou bem perto da vela que estava no meio da mesa, e deitou ali para fazer uma apresentação, e seu cabelo instantaneamente pegou fogo.

Jessica Selassie, concentre seu cabelo: Medo

Costumo dizer “Jessica está pegando fogo” mas não achei que seria perigoso para o fogo 💀 Não diga mais isso #jerry pic.twitter.com/UYzmpnIaOV – Vanessa (@Vanessa89125464) 18 de janeiro de 2022

Vídeo do momento do cabelo Jessica Selassie Ele se moveu imediatamente pela web e não por causa do incidente potencial que permaneceu, felizmente, apenas um susto desagradável, mas por uma razão muito mais profunda que atingiu os corações dos usuários. De fato, um deles indicava falta de interesse por parte dos demais colegas de quarto: ninguém parou para verificar seu estado ou se precisava de ajuda. “Francamente, sinto muito por Jessica, de um ponto de vista muito humano. Especialmente porque me parece que ninguém tem certeza de que ela está bem”Este é o comentário compartilhado por grande parte do Twitter.

Leia também >>> Ex-vencedor do Sanremo diz adeus à música: seu novo emprego

Não perca >>> ‘Manuel está com dores excruciantes’, medo na casa de GF Vip: Uma revelação perturbadora

Como você pode ver no vídeo, de fato, nenhum dos colegas de quarto parou o que estava fazendo para verificar as condições da princesa etíope, apenas um choque de carrinho de mão que mais tarde voltou a fazer o que estava fazendo.