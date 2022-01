Covid: Alemanha tem mais de 110 mil feridos em 24 horas – a última hora

(ANSA) – BERLIM, 19 de janeiro – A Alemanha identificou mais de 110.000 novos casos de COVID-19 em 24 horas, segundo dados divulgados hoje pelas autoridades de saúde, e a maior economia da Europa registrou 112.323 infecções adicionais e 239 mortes no passado. Hoje, o Instituto de Saúde Robert Koch (Rki) disse. A taxa de infecção por semana foi de 584,4 infecções por 100.000 pessoas, de acordo com Rki.



Esse número recorde de casos vem com a disseminação do Omicron na Alemanha, onde é responsável por mais de 70% das novas infecções. Diante do aumento da poluição, o estado restringiu o acesso a bares e restaurantes para pessoas que receberam uma terceira dose da vacina ou que tenham teste negativo além de certificado de vacinação ou recuperação. O chanceler Olaf Scholz quer introduzir a vacinação obrigatória contra a Covid na Alemanha – onde 60 milhões das 83 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas – mas a adoção da medida foi adiada, em um clima frenético com as restrições atuais. As manifestações reuniram centenas ou mesmo milhares de pessoas que se opunham ao projeto de vacinação obrigatória. “De minha parte, acredito que é necessário e trabalharei ativamente para isso”, disse Schultz ao Parlamento na semana passada durante sua primeira pergunta como chanceler. (Tratativa).