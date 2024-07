Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo

(Potenciais) armadilhas da negociação

(Do nosso correspondente em Jerusalém, David Fratini)- O Conselho de Guerra não está mais restrito, os Ministros tentam recuperar o espaço que controlaram durante estes nove meses e foram proibidos de sair da sala do décimo segundo andar do Kria, o quartel-general militar nos arredores do Colina. Aviv, as tendências extremistas dos representantes dos colonos.

Agora Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich podem dar a sua opinião no maior salão governamental de Jerusalém e serão eles que terão a palavra a dizer. Benjamin Netanyahu deve convencer por que é possível chegar a um cessar-fogo com o Hamas em Gaza.

Supondo que o primeiro-ministro queira. Gadi Eisenkot, que regressou com Benny Gantz à oposição há algumas semanas depois de participar em reuniões de emergência, alerta que… O líder israelense poderia “mais uma vez inviabilizar as chances de se chegar a uma trégua” e devolver os 116 reféns ainda detidos na Faixa, O exército anunciou que pelo menos trinta deles foram mortos no cativeiro e os líderes do Hamas admitiram que nesta fase não conseguem saber quem está vivo. O primeiro-ministro israelita ouviu o relatório de David Barnea: O chefe da Mossad regressou de Doha e regressará lá na quarta-feira (a sua primeira paragem é no Cairo) para se reunir com mediadores americanos, egípcios e catarianos.

Os fundamentalistas teriam rejeitado a cláusula que estipulava o fim imediato da guerra e a retirada total das forças, depois de a invasão ter sido ordenada em resposta aos massacres ocorridos em 7 de outubro do ano passado, quando terroristas invadiram o sul de Israel e mataram 1.200 pessoas. Na madrugada daquele dia – revela o jornal Haaretz – os generais deram a ordem de implementar a “Doutrina Aníbal”.: Isto não está escrito oficialmente nos manuais do exército, envolve bombardear terroristas em fuga com pessoas sequestradas sem se preocupar com soldados capturados, e nessas horas também foram levados civis.

Em vez de desistir da fórmula da “trégua final”, o Hamas permitiu que os americanos usassem palavras ambíguas nas primeiras semanas do acordo: Eles deixam Bibi, como é chamado, A possibilidade de continuar a vangloriar-se da prometida “vitória total” na qual só agora acredita. A recente tentativa dos mediadores foi frustrada, com base num pedido israelita, de obter uma lista dos nomes dos primeiros 30 raptados que seriam libertados na primeira fase do acordo em troca da libertação também de prisioneiros palestinianos, além de à suspensão temporária do acordo. Operações militares em Gaza, onde o número de mortos palestinianos ultrapassou os 38 mil, segundo o Ministério da Saúde local, que não faz distinção entre civis e combatentes.