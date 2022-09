Netos e a multidão saudaram a rainha Elizabeth II Corriere.it

A partir de Paula de Caroles

O caixão foi levado para a funerária em Westminster. 2 milhões esperados em Londres para comparecer ao funeral. Público esperado: 4 bilhões (Diana duas vezes).

Batidas do acelerador de dor 75 tiros por minutoDanças de luto são coreografadas com notas de Mendelssohn e Beethoven. Passando sob sua varanda, vazia ontem, Rainha Elizabeth deixou o Palácio de Buckingham pela última veza residência oficial da propriedade e amada pequena residência. Seus quatro filhos e netos a levaram a péE a Acompanhado pela emoção comovente de um país inteiroO rei chegou às mais antigas Casas do Parlamento em Westminster, onde o caixão permanecerá até segunda-feira de manhã. Se necessário, a confirmação da peça extraordinária em que se completa o aspecto público da morte do rei chegou ontem com A primeira batida do tambor bateu um majestoso tempo de desfile de 40 minutos, perfeito em todos os detalhesdesde o ritmo da marcha, aos capacetes cintilantes dos músicos e dos guardas.

As bandeiras ao longo do Mall, a estátua dourada do Monumento à Vitória, as ruas limpas, a multidão de autores, os cavalos mansos, a coroa imperial que deu ao sol a luz brilhante de suas pedras preciosas: um espetáculo, o espetáculo de ontem, o que parece A expressão máxima dos símbolos, magia e poder da realeza E é apenas um ensaio público para o funeral na segunda-feira. A grande participação do público de um lado As autoridades ficaram surpresas e forças policiais, tanto que foi erguido um firewall temporário ao redor da rota da procissão, por outro lado A família Windsor mudou-seque, por sua vez, proclamaram que encontravam grande conforto nas demonstrações de admiração e respeito pela Rainha e pelo resto da família. Referências históricas, festa solene, tendência impecável de ontem Eles não podem nos fazer esquecer o impacto que o desaparecimento de Elizabeth teve em sua família. Morreu uma rainha que ficará para a história – quem será capaz de superar sua primazia e governar por mais de 70 anos? – Mas também uma amada mãe, avó, tia, sogra, avó. Eles são muito movimentados E a dor estava estampada no rosto de Anna, Que escolheu usar um uniforme com calça, os ombros curvados de Carlo, as lágrimas de Catarina, agora princesa de Gales, a inesperada proximidade dos irmãos William e Harry. READ Toque de recolher, útil ou não? O que significa mudá-lo para 23 horas? Isso é o que a ciência diz

A imagem dos príncipes atrás de um caixão é uma imagem que só pode remeter a outro funeral, o de Diana, há 25 anos. Apesar de sua pouca idadeEntão as crianças andaram atrás do caixão de sua mãe. No funeral do príncipe Philip no ano passado, seu primo Peter, filho de Anna, se separou. Ontem eles estiveram lado a lado durante a procissão e em Westminster, onde foram acompanhados por suas esposas Catherine e Megan. A mensagem é clara: Afeto pela avó exige superação das diferençasmas desagradável. Da mesma forma que aprendemos que A biografia de Harry publicada, O livro que o Windsor não espera será adiado. reconciliação? A foto com certeza será a de uma família unida e solidária.

É uma mensagem importante. Pode ser difícil digerir a morte de um rei amado e a ascensão ao trono de um homem que nem sempre foi amado. Parece que a imensa afeição por Elizabeth nos dias de hoje abraça todas as famílias WindsorA fila do funeral percorre cerca de 16 quilómetros, com teatros e museus às margens do Tamisa a abrirem as suas portas para ajudar os que esperam. Cerca de dois milhões de pessoas devem chegar a Londres para o funeral. Enquanto a festa parece destinada a tocar todos os recordes de televisão com uma audiência global de 4 bilhões de pessoas, quase o dobro de Diana.