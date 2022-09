Contrabando de migrantes da Turquia para a União Europeia em aviões privados: 5 detenções

investigações conjuntas

– Em Itália, as investigações foram coordenadas pela Direcção Provincial Antimáfia de Bari, devido ao papel do aeroporto da Apúlia utilizado por estes passadores. Isto é o que emergiu das investigações conduzidas por uma equipe de investigação conjunta composta pelas forças policiais da Itália, Bélgica, Alemanha, Áustria e França.

Facilitar a imigração ilegal na Europa

Os detidos são acusados ​​de ajudar e favorecer a imigração ilegal de estrangeiros para a Europa. Os fatos referem-se ao período entre outubro e dezembro de 2020.

Modalidades de acesso na União Europeia

– As investigações se inspiraram na chegada de aviões particulares transportando estrangeiros a alguns aeroportos europeus, que, usando documentos diplomáticos falsificados do estado caribenho de São Cristóvão e Nevis, conseguiram partir da Turquia em voos especiais para aquele país, com uma parada intermediária na Europa. Uma vez no aeroporto, os passageiros declararam sua verdadeira nacionalidade às autoridades policiais locais e solicitaram asilo político. A polícia belga apreendeu dois aviões no valor total de 426.000 euros. As investigações foram realizadas com o apoio do Serviço de Cooperação Policial Internacional da Direção Central de Polícia Criminal e das agências americanas HSI e DSS.