Fugindo de refugiados, há uma lista de preços para escapar de Gaza

lidar

“Prisioneiros de Israel e reféns do Hamas”, diz o homem que pagou 15 mil dólares para dar à sua esposa e filha uma esperança na vida: deixar Gaza para trás. Ele não tinha dinheiro, então se endividou com parentes que emigraram para o exterior. Foram pagos por emissários da Hala, a controversa agência de viagens que tem boas relações no Cairo e tem laços comerciais com o Hamas. Os preços de tabela são variáveis. Os palestinos sem documentos de viagem, a maioria dos refugiados na Faixa, têm pouco a negociar: 2.500 dólares para crianças menores de 16 anos; US$ 5.000 para outros. Um adulto que quiser pular a lista de espera deve colocar US$ 10 mil na mesa. Uma passagem de saída é acessível se você tiver passaporte egípcio: entre US$ 650 e US$ 1.200.

Como Lara, a jovem cristã de 18 anos da Cidade de Gaza que morreu ontem depois de pagar uma “passagem segura” para o Egipto, mas sucumbiu ao cansaço e ao calor. As ofertas são anunciadas publicamente online por algumas agências de viagens. Os jornalistas que ligaram para os números mencionados receberam citações. Uma agência egípcia disse que impôs 7.000 dólares aos palestinos, 1.200 dólares aos egípcios e 3.000 dólares aos titulares de outros passaportes estrangeiros.

Jornalistas da Occrp, plataforma que investiga a corrupção e o crime organizado, foram dos primeiros a obter esclarecimentos diretamente dos agentes de viagens. O Egito negou qualquer incidente de corrupção ou chantagem. Num comunicado publicado em 10 de janeiro, a chefe do Serviço de Informação do Estado Egípcio, Diaa Rashwan, rejeitou “acusações infundadas” de impor impostos adicionais aos palestinos na passagem. Mas várias fontes a contataram futuroEntre eles estão refugiados de Gaza que conseguiram chegar à Itália, mas dizem o contrário.

Abu M, um agente de viagens palestino que trabalha com a Agência de Viagens Hala, explica que os preços “mudaram durante a guerra”. É a lei da oferta e da procura, que em Gaza deve lidar com pelo menos quatro variáveis: escassez de dinheiro, quotas de saída estabelecidas pelo regime do Cairo, o humor dos funcionários aduaneiros e o progresso do conflito. Um coração terno não tem nada a ver com isso. “O preço diminuiu porque no início da guerra – explica Abu M. – as pessoas que pagaram o preço para sair da Faixa de Gaza eram comerciantes e empresários, mas hoje restam apenas alguns deles. A procura também diminuiu devido ao aumento dos preços, pelo que os preços foram reduzidos para aumentar o número de viajantes e assim obter lucros. Hala deve pagar uma percentagem do volume de vendas aos enviados das autoridades de Gaza, ou seja, directamente ao Hamas. Entre os milhares de pessoas que conseguiram cruzar a fronteira, também estavam parentes de membros de alto escalão da organização armada. Entre eles estão também cinco netos do imprevisível líder militar do Hamas, Yahya Sinwar, dois filhos do porta-voz da polícia de Gaza, Ayman al-Batnji, e a esposa e filhos de Sameh al-Sarraj, membro do gabinete político do Hamas.

Muitos residentes de Gaza que não dispõem dos recursos financeiros dos membros do Hamas recorreram a campanhas de angariação de fundos online. Para coletar os fundos necessários. Para famílias maiores, isso significa gastar mais dinheiro para escapar do investimento em uma casa.

O Border Master não é um nome desconhecido no noticiário internacional. A Agência de Viagens “Hala” é uma das filiais da empresa “Sinai Sons” (Sinai Sons). No papel, trata-se de uma empresa de construção e empreiteira pertencente ao empresário Ibrahim Al-Orghani, que, graças ao “Grupo Organy”, é considerado um dos homens mais poderosos do Sinai, pois controla a sua própria milícia. Após um período na prisão, Organi construiu seu império empresarial com base no contrabando. Hoje, ele é considerado um dos aliados mais próximos do presidente egípcio, Sisi.

De acordo com Alberto Fernandez, antigo diplomata dos EUA e antigo chefe das Comunicações Estratégicas de Contraterrorismo dos EUA, Ibrahim El-Orjany já está a olhar para o futuro: as suas empresas de construção estão envolvidas na construção de um perímetro vedado nos arredores de Rafah, no lado egípcio da Cisjordânia. A fronteira com a Faixa de Gaza, que poderia acolher 100 mil refugiados. Fernandez é vice-presidente do Middle East Media Research Institute (MEMRI), que há meses previu o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas não foi ouvido. Um responsável egípcio que participou nas negociações com o Hamas expressou ontem as suas preocupações à Reuters: “O Egipto está preocupado com o potencial afluxo de refugiados palestinianos da vizinha Gaza se a guerra continuar com o ataque israelita à cidade de Rafah, no sul”.