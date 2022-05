‘São agentes estrangeiros’: aqueles que acabam na lista negra de Putin

Mais dois russos acabam na chamada ‘Lista clientes estrangeiros”, ou seja, inclui indivíduos ou associações que agiram contra os interesses de Moscou.

De acordo com o Ministério da Justiça da Federação Russa e Agi, este é o ex-empresário líder do Yukos Mikhail Khodorkovsky O conhecido enxadrista hoje pratica a política Gary KasparovAmbos são adversários ferrenhos do presidente Vladimir Putin. Para os cidadãos russos, a acusação é colocar pressão política sobre Moscou, além de se beneficiar de financiamentos tanto dos EUA quanto da própria Ucrânia.

Em 22 de abril, o mesmo destino encontrou outros cidadãos russos politicamente ativos, que acabaram na lista negra de Moscou por seu trabalho em casa como agentes estrangeiros: o ex-editor-chefe da estação de rádio filtrada “Echo from Moscow” Alexei Venediktov, anotado pelo jornalista Alexander Nevzorov, Ao ex-funcionário da Fundação Anticorrupção Leonid Volkov e, finalmente, ao publicitário Vladimir Kara-Murza.

Mas em 15 de abril, foi a vez do famoso blogueiro e jornalista YouTuber Dodd Yuri Alexandrovich e do cientista político Shulman Ekaterina Mikhailovna.

O termo “agentes estrangeiros” refere-se a dissidentes, jornalistas e ativistas acusados ​​de conduzir e financiar atividades políticas no exterior, designação que evoca os antigos “inimigos do povo” da era soviética. O Ministério da Justiça da Federação Russa alega que Khodorkovsky (58) e Kasparov (59) têm fontes na Ucrânia para financiar suas atividades. Khodorkovsky, um conhecido empresário russo, entrou em conflito com o Kremlin com o advento de Vladimir Putin. Depois de 10 anos em uma colônia penal russa, ele agora vive na Grã-Bretanha. Quanto a Kasparov, o homem mora nos Estados Unidos há quase 10 anos.

Ambos declararam sua oposição à intervenção russa na Ucrânia.