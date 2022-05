Previsão do tempo. A Europa está dividida entre temperaturas recordes, tempestades violentas, granizo e furacões. muito dano

tempo de leitura

3 minutos e 49 segundos

Clima: Tempo extremamente ruim na Europa central, tempestades e tornados na Alemanha

Atualização às 19:00 – Furacões violentos, granizo e tornados: A onda de calor que afeta a Europa Central termina abruptamente com tempestades violentas. Duas linhas tortas muito “ruins” Atualmente passam pela Bélgica, leste da França, Alemanha e Holanda. As piores condições na Alemanha Onde alguns também são formados super células Associado a fortes granizos e furacões. dano serio Sobre um furacão na área Paderborn (Lippstadt) com telhados rasgados, armazéns destruídos e milhares de árvores derrubadas. Definido por fenômenos extremos Contrastes térmicos muito altos. As máximas na Alemanha atingiram hoje 33 graus Celsius No Lar e valores de spread de 30-32 °C afetaram o centro e sul do país 32 graus Celsius também em MuniqueVale a pena Parece ser um registro histórico da cidade para o mês de maio. A travessia da linha de tempestade agora é determinada Queda repentina de temperatura Mesmo dentro de 15 ° C mais baixo.