Exército ucraniano entra em Kherson, Zelensky se alegra: “A cidade é nossa” – o mundo

O exército ucraniano entrou na cidade Kherson. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, Oleksig Reznikov, Ele confirmou as primeiras notícias e videoclipes publicados nas mídias sociais mostrando soldados de Kyiv na capital libertados da ocupação russa. “Kherson é nosso”, alegra-se Zelensky. o Conflito ‘não terminará até que Putin deixe o país’O presidente dos EUA disse Joe Biden Repórteres antes de embarcar no avião presidencial que o levou para Cop27 Sharm El Sheikh. No entanto, o governo, segundo o New York Times, está dividido.

Parte do governo que quer pressionar Kyiv para obter via diplomatas Para acabar com a guerra e outros conselheiros que acreditam que ainda é cedo. Presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA Mark Millie Ele disse estar convencido de que a Ucrânia fez todo o possível no terreno antes do inverno e agora precisa tentar consolidar o progresso na mesa de negociações. Por outro lado, outros funcionários acreditam que nem Kyiv nem Moscou estão prontos para negociar: a cessação das hostilidades, em sua opinião, só permitirá que Moscou se reagrupe.

frente na área

A retirada russa é uma “vitória importante” para a Ucrânia. Dizer isso em um tweet é O ministro das Relações Exteriores de Kyiv, Dmytro Kuleba. “A Rússia está aqui para sempre”, dizia um cartaz em Belozerka, perto de Kherson. Bem, na verdade não! Para todos no mundo, incluindo a ASEAN, onde estou atualmente: a Ucrânia está obtendo outra grande vitória agora e mostra que o que quer que a Rússia diga ou faça, a Ucrânia vencerá.” Junto com o tweet, Kuleba postou um vídeo mostrando civis removendo o referido pôster. Em sua carta, que retrata uma jovem carregando a bandeira de Moscou.

Zelensky: Boas notícias do sul e a libertação de 41 assentamentos





As forças de Moscou Transferência concluída Na margem esquerda do Dnieper e além 30.000 soldados, 5.000 veículos militares e armamento. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa de Moscou, citando a TASS. “Durante o transporte para a margem esquerda do rio Dnipro, nem uma única peça de equipamento militar ou arma foi deixada na margem direita, todos os militares russos atravessaram o “rio” e a perda de pessoal ou armas. Equipamentos e materiais do grupo russo não foi permitido”, afirmou o Ministério da Defesa de Moscou, segundo o qual a retirada de Kherson foi concluída às cinco da manhã. Isto foi relatado pelo jornal online Medusa. A região de Kherson continuará a fazer parte da RússiaApesar da retirada das forças russas da cidade. “Há mudanças e elas não podem acontecer”, disse um porta-voz do Kremlin. Dmitri Peskov, citando TASS. A retirada da Rússia de Kherson é uma “vitória importante” para a Ucrânia. Para dizer isso no tweet do ministro das Relações Exteriores de Kyiv, Dmitro Koleba.

Rússia bombardeada distrito de Pereslav da região de Kherson Com artilharia pesada, há baixas. Isso foi relatado pela polícia regional, citando o Ukrinform. A polícia disse que “o inimigo bombardeou o distrito de Preslav com artilharia pesada, aldeias pacíficas ficaram sob fogo inimigo, houve vítimas” e “edifícios residenciais foram destruídos”, juntamente com carros, lojas e outras instalações. Um celeiro também foi destruído no ataque. O exército russo teria bombardeado uma aldeia duas vezes Novooleksandrivka, em Donbassargamassa, dano cEscola particular, jardim de infância e ensino médio, sem causar vítimas.

bombardeio à noite

prefeito MykolaivNo sul da Ucrânia, um ataque foi relatado em uma área residencial da cidade, em particular contra um prédio de vários andares, matando cinco pessoas. Em um tweet também relatado pelo Guardian, o prefeito Alexander Senkevich relatou “destruição do quinto andar ao primeiro andar” do prédio. Invasões em Mykolaiv “há A resposta sarcástica do estado terrorista Para o nosso sucesso à frente. Ataque a um prédio de apartamentos de 5 andares: destruído do quinto ao primeiro andar. Infelizmente há mortos e feridos. As operações de resgate estão em andamento. A Rússia não abandona suas táticas desprezíveis. Não vamos desistir da nossa luta. O presidente ucraniano disse que os ocupantes serão responsáveis ​​por qualquer crime contra a Ucrânia e os ucranianos. Volodymyr Zelensky no Telegram. Como os russos bombardearam à noite infraestrutura de energia da área Vinnytsia, 250 km a oeste de Kyiv. Isso foi afirmado pelo governador de Vinnytsia Oblast, Serhiy Borzov, acrescentando que não houve vítimas e equipes de resgate estavam trabalhando imediatamente.

troca de prisioneiros

O chefe do gabinete presidencial em Kyiv, Andrei Yermak, disse que há um troca de prisioneiros Com a parte oposta, e depois 45 Exército Ucraniano Solte-os. Kyiv Independent e Interfax relataram isso.

Formação na Europa

Será encaminhado ao Conselho de Relações Exteriores e Defesa na próxima semana 16 milhões de euros equipamentos para treinamento 15.000 soldados ucranianos quem vai participar Uma missão de formação decidida pela União Europeia E vai começar em breve. A missão terá duração de dois anos e terá um orçamento de 160 milhões de euros. Os caras vão treinar “na próxima primavera” e, pelo que sabemos, outras rodadas não serão descartadas. A Holanda enviará entre 50 e 100 treinadores.