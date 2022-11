WSJ, EUA comprarão armas para a Ucrânia – o mundo da Coreia do Sul

Os Estados Unidos vão comprar projéteis de artilharia destinados à Ucrânia da Coreia do Sul. Isso foi revelado por funcionários dos EUA ao Wall Street Journal. Este é um fato sem precedentes, um sinal da dificuldade de Washington em encontrar armas para ajudar Kyiv na guerra contra a Rússia. Segundo fontes, os Estados Unidos comprarão 100.000 cartuchos de calibre 155 mm, o que é suficiente para abastecer as forças ucranianas por várias semanas.

Armas compradas da Coreia do Sul permitirão que os Estados Unidos continuem ajudando a Ucrânia sem retirar mais de suas reservas de armas. Apenas algumas horas atrás, o governo Biden anunciou um novo pacote de US$ 400 milhões e, desde o início da invasão russa em fevereiro passado, enviou US$ 18 bilhões em ajuda militar. As fontes acrescentaram que o estoque de projéteis de artilharia de 155 mm caiu em agosto passado para níveis que “aumentaram a preocupação” do Pentágono. O acordo com Seul foi alcançado no início de novembro pelo ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong Sub, e pelo secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.