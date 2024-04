Mídia americana: “Harvey Weinstein foi hospitalizado em Nova York”

Harvey Weinstein foi hospitalizado em Nova York depois de comparecer perante a Suprema Corte que anulou sua condenação por crimes sexuais. Segundo o que foi noticiado pela Associated Press em seu site, a afirmação foi de seu advogado, Arthur Aidala, que explicou que o ex-rei de Hollywood está atualmente no Hospital Bellevue, onde está sendo submetido a uma série de exames. O advogado não mencionou o estado de saúde de Weinstein, mas apenas falou sobre “problemas médicos”. O Tribunal de Recurso anulou a sua condenação depois de concluir que o juiz permitiu que os jurados vissem e ouvissem demasiadas provas não directamente relacionadas com as acusações contra ele; Ele também anulou a sentença de 23 anos de prisão e ordenou um novo julgamento. No entanto, o ex-produtor de cinema continua preso porque em 2022 foi condenado a mais 16 anos em Los Angeles por violação.