A Palestina é membro das Nações Unidas A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a resolução – Notícias.

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução reconhecendo que a Palestina é elegível para se tornar membro de pleno direito das Nações Unidas e recomendando que o Conselho de Segurança “reconsiderasse positivamente o assunto”. Uma luz verde do Conselho de Segurança (que os EUA vetaram no mês passado) é uma condição necessária para qualquer aprovação total. O texto recebeu 143 votos a favor, 9 contra e 25 abstenções.

vídeo Nações Unidas, adesão da Palestina: O embaixador israelense destrói a Carta

Israel e Palestina abrem as Nações Unidas aos nazistas modernos – “As Nações Unidas foram abertas aos nazistas modernos.” Isto foi afirmado pelo Embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, antes da votação na Assembleia Geral da resolução que reconhece a Palestina como elegível para se tornar membro de pleno direito da organização internacional. Ele acrescentou: “Este dia permanecerá em um estado de vergonha”, falando de “um estado terrorista palestino que Hitler liderará em nosso tempo”. “Vocês estão destruindo a Carta das Nações Unidas com suas próprias mãos”, disse ele enquanto passava algumas páginas do documento por uma trituradora de papel.

ANSA ANSA Mídia: ‘Tanques e forças israelenses cercam a parte oriental de Rafah.’

Nações Unidas: Uma invasão seria um enorme desastre

A Itália absteve-se de votar nas Nações Unidas sobre a Palestina, juntamente com a Alemanha e a Grã-Bretanha A Itália absteve-se de votar a resolução da Assembleia Geral da ONU que reconhece a Palestina como elegível para adesão plena às Nações Unidas. Outras abstenções foram Albânia, Bulgária, Áustria, Canadá, Croácia, Fiji, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Ilhas Marshall, Países Baixos, Macedónia do Norte, Moldávia, Paraguai, Roménia, Vanuatu, Malawi, Principado do Mónaco e Ucrânia. Grã-Bretanha, Suécia e Suíça. Enquanto os nove países que votaram contra a resolução são os Estados Unidos da América, Israel, Palau, Nauru, Micronésia, Papua Nova Guiné, Hungria, Argentina e República Checa.

Palestina nas Nações Unidas: Votar em nós é um investimento na paz – “Queremos paz e liberdade. Nossa bandeira voa alto na Palestina, no mundo e até mesmo fora do campus da Universidade de Columbia em Nova York. Ela se tornou um símbolo para aqueles que acreditam na liberdade. , com o direito da nação de viver livremente, ou você pode decidir ficar à margem”. Isto foi afirmado pelo Embaixador Palestiniano nas Nações Unidas, Riyad Mansour, antes da votação na Assembleia Geral. Acrescentou: “O colonialismo e a ocupação não são o nosso destino, mas antes são-nos impostos”, sublinhando que “votar pela existência da Palestina não é contra qualquer Estado, mas sim um investimento na paz”.

