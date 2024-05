Ucrânia – Rússia, notícias de hoje ao vivo

Amizade entre Itália e Ucrânia é celebrada em Lviv

O Embaixador da Itália na Ucrânia, Pier Francesco Zazzo, abriu a exposição com o Governador de Lviv, Maksym Kozytsky: “Diálogos. Reflexões coloridas sobre guerra, paz, resistência e cultura. Comparação entre artistas ucranianos e italianos. O projeto, criado pelo Instituto de Cultura da Ucrânia em cooperação com o Palácio das Artes de Lviv, reúne obras de artistas dos dois países, que comunicam entre si de forma simbólica através das cores das suas pinturas. Artur Kotic, Victor Bariba, Paolo Coia, Nathalie Ferrari, Claudio Rosati, Lucio Alfonzi: a exposição centra-se no diálogo que, em contraste com outras formas de imposição de ideias violentas, permite aos interlocutores discutir e explorar conceitos complexos, incluindo guerra, paz, resistência e cultura. As obras são criadas usando uma variedade de técnicas, materiais, cores ou a falta delas: Abstração, formas geométricas ou conteúdos simbólicos e arquetípicos, como o peregrino em busca de sua casa, a figura feminina forte e corajosa e o tridente ucraniano, símbolo de força e identidade nacional. “A criatividade da expressão artística é uma das mais nobres manifestações de liberdade, juntamente com a liberdade de pensamento e os valores democráticos. O embaixador sublinhou: “Isto contradiz a guerra, que significa destruição e, portanto, torna-se um símbolo da firmeza do povo ucraniano contra a bárbara agressão russa”.