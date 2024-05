O médico explodiu: “Depois de 21 anos estou saindo da ASL. Acreditei na psiquiatria perto dos pacientes, mas é um modelo que não existe mais”.

Vinte e um anos de trabalho no departamento de saúde mentaleu chego aos 4A maioria deles está em serviço Turim VII, está na vanguarda da integração e do atendimento ao paciente. Demitindo-se em 2021. Não por causa do cansaço da Covid, nem por perspectivas de carreira ou salário insatisfatórios. Enrico de Croce“Simplesmente desapareceu”, diz o psiquiatra de 57 anos que acredita num modelo que “simplesmente desapareceu”.

Você está trabalhando hoje?

“Participei recentemente do Concurso Publicado da Lombardia, uma iniciativa decidida por Bertolaso ​​​​para limitar o uso de operadores de tokens. É uma opção que me interessa porque me permite trabalhar em estruturas públicas com contrato privado.”

Você parou de trabalhar após sua demissão?

“Trabalho principalmente em instalações residenciais privadas. Dado que os serviços integrados na saúde pública quase já não existem e que o sector privado acaba por preencher as lacunas e é cada vez mais necessário para casos particularmente complexos como os que envolvem pacientes que cometeram crimes, percebi que trabalhar neste contexto significava poder Intervir em pessoas com problemas mentais graves. É isso que sempre tive interesse em fazer.”

Não foi a Covid, não foi o contracheque. O que o fez desistir da saúde pública?

“Escolhi o serviço de saúde mental Settimo porque nasceu como um dos primeiros serviços do Piemonte com um forte modelo regional. Um sistema que funcionou, pois médicos e enfermeiros estavam disponíveis 24 horas por dia, permitindo uma relação estável e de confiança com os familiares dos doentes mentais graves, cujas histórias eram conhecidas de todos. Uma fórmula que se esperava que crescesse e fosse exportada caso algo acontecesse. Em vez disso, ao longo dos anos temos assistido a uma deterioração gradual. Eu me senti frustrado. As escolhas pessoais também contribuem para a decisão, mas a principal razão pela qual estou saindo é esta.”

Repetimos que faltam medicamentos locais. Você está dizendo que os planos estavam lá e nós os perdemos?

“Exatamente. O serviço de Settimo pode ser considerado um protótipo. Deveria ter inspirado a organização de outras disciplinas também. Em vez disso, aconteceu o contrário: essas não eram as expectativas.”

Agora, qual é a abordagem com os pacientes e suas famílias?

“As clínicas marcam consultas. Mas se um doente mental aparecer nessa data, significa que ele já se recuperou. Os serviços de saúde mental têm que ir buscar o paciente, caso contrário iremos perdê-lo. Com todas as consequências imagináveis, a começar pelo facto de pessoas com doenças mentais graves acabarem nas urgências, sobrecarregando o serviço de urgência que só deveria intervir em situações excepcionais. O desconforto das famílias baseia-se em não sentirem um apoio forte e contínuo. “Não estamos falando de aumento de sofrimento, ansiedade, ataques de pânico e automutilação em jovens, mas sim de pacientes graves que muitas vezes requerem acompanhamento ao longo da vida”.