150 anos do nascimento de Marconi, iniciativas do Museu da Ciência de Milão

No 150º aniversário do nascimento de Guglielmo Marconi (1874-1937), a vida do brilhante inventor do rádio é revivida com uma série de iniciativas do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci. Um programa com sugestões adequadas a um público diversificado: uma série de podcasts para conhecer as coleções históricas do museu dedicadas ao inventor e aspectos inéditos da sua história, uma publicação científica e um calendário de atividades especiais.

Iniciativas e podcast de museus da Marconi & Company

O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia guarda objetos, documentos e evidências bibliográficas coletadas em nome de Marconi, figura-chave na fundação do museu: como presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, contribuiu na década de 1930 para lançar as bases da nova instituição. Todas as quartas-feiras, as peças do museu contarão mais uma história sobre a comunicação sem fio, para descobrir quem, com Guglielmo Marconi, lançou as bases da aldeia global em que vivemos hoje, há mais de cem anos.

O primeiro dos seis episódios da série de podcasts da Marconi & Co., criada pelo museu e produzida por Piano P com as vozes de Carlo Annis e Simona Casonato, curadora das Coleções Mídia, TIC e Cultura, está previsto para ser lançado em Quarta-feira. 22 de maio, Digitale, em colaboração com Roberta Spada da Politécnica de Milão e Enrico Racca para piano B.

Vozes de Marc Raboy, especialista de renome mundial em Marconi, e de Giovanni Paoloni, professor de arquivo e história da ciência na Universidade de Roma La Sapienza, membro da Academia Nacional de Ciências, da qual Marconi era membro. Marconi & Co. estará disponível em localização Museu e nas principais plataformas de podcast.