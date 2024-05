Se este número estiver no seu relógio inteligente, cuidado: sua saúde está em risco

Usar dados do smartwatch para rastrear esse parâmetro importante pode ajudar a prevenir muitos problemas de saúde.

Nos últimos anos, o uso de relógios inteligentes e pulseiras de fitness aumentou significativamente. Milhões de pessoas dependem desses dispositivos Monitore sua atividade física e saúde geral. Estas ferramentas fornecem uma vasta gama de dados, desde a contagem de passos até à frequência cardíaca, e podem fornecer informações valiosas sobre o nosso bem-estar.

Porém, há um número específico que merece atenção especial. Pode revelar muito mais sobre sua saúde do que você imagina. Este indicador pode ajudá-lo a prevenir sérios problemas de saúde e melhorar sua aptidão física geral.

Um símbolo alarmante: o alarme que um relógio inteligente pode disparar não deve ser subestimado

O código do qual estamos falando é VO2 máximoqual Refere-se ao volume máximo de oxigênio que o corpo pode absorver e utilizar em um minuto de exercício intenso.. Mede a eficiência do sistema cardiorrespiratório: como o corpo inala oxigênio, o transporta para o sangue e o entrega aos músculos. Um valor alto indica excelente capacidade do corpo de usar oxigênio e boa saúde cardiovascular.

Um VO2 máximo mais elevado está associado ao aumento da longevidade e ao menor risco de doenças Cardiovascular, respiratório e alguns tipos de câncer. É também um bom indicador de como o corpo irá lidar com grandes cirurgias. Por exemplo, níveis baixos de VO2 máximo podem desqualificar uma pessoa para se submeter a determinadas cirurgias, devido ao risco aumentado de complicações.

Smartwatches modernos, como os da Fitbit, Garmin e Apple, fornecem uma estimativa do VO2 máximo com base na frequência cardíaca e no ritmo durante o exercício.. Embora essas estimativas não sejam tão precisas quanto os testes de laboratório, elas ainda fornecem uma ideia útil do seu nível de condicionamento físico. Para dados de VO2 máximo, os usuários Garmin podem verificar a guia Saúde e desempenho no aplicativo, enquanto os usuários da Apple podem encontrar essas informações na seção Cardio Fitness do aplicativo Saúde.

O exercício aeróbico regular é a melhor maneira de melhorar o VO2 máximo. Atividades como corrida, ciclismo e natação realizadas em intensidades variadas podem aumentar significativamente esse valor. Os treinos de alta intensidade, alternados com períodos de recuperação, são particularmente eficazes. Porém, é importante lembrar que fatores como gênero e genética podem afetar o VO2 máx, sendo aproximadamente 50% da amplitude do VO2 máx herdada.

No entanto, se, ao analisar as leituras do smartwatch, notar valores particularmente baixos, talvez seja altura de consultar um médico ou especialista em fitness para desenvolver um programa de treino direcionado.