A conservação animal entre a ciência e a sociedade é o foco do trabalho de hoje Agendado para sábado, 1º de junho, no Corte di Giarola de Collicchio (Parma).

O evento é organizado pela Federcaccia Parma e patrocinado pela Federcaccia Emilia Romagna e pela Ducato Park Authority, em colaboração com a Riva – Rinascita Hunting Environmental e a Italian Wilderness Association.

Os trabalhos terão início às nove da manhã após a saudação institucional Presidente da Federcaccia Parma Oscar Frattini e presidente da Federcaccia Emilia Romagna Stefano Merighi, a palavra passará aos palestrantes que se concentrarão principalmente na primeira parte da manhã em Problemas de gestão e coexistência com grandes mamíferos num contexto em constante evolução.

Conservação da vida selvagem entre ciência e sociedade: o programa

Grandes mamíferos da Europa: problemas de gestão num quadro em evolução – Palestrante Marco Apollonio (Universidade de Sassari)

– Palestrante Marco Apollonio (Universidade de Sassari) Grandes carnívoros e coexistência: lobos, ursos e suas presas domésticas e selvagens em dois continentes – Palestrante Marco Musiani (Universidade de Bolonha e Universidade de Calgary)

– Palestrante Marco Musiani (Universidade de Bolonha e Universidade de Calgary) Quando a predação interespécies envolve ciência e sociedade: a predação de lobos em cães como estudo de caso – Palestrante Giorgia Romeo (zoóloga)

– Palestrante Giorgia Romeo (zoóloga) Conservação da biodiversidade: como escolher espécies prioritárias? – Palestrante Spartaco Gipoliti (Sociedade Italiana de Vida Selvagem e Iucn/Ssc)

– Palestrante Spartaco Gipoliti (Sociedade Italiana de Vida Selvagem e Iucn/Ssc) Um seguiráentrevista para Veterinária Giulia Corsini.

mesa redonda

Porém, na segunda parte da manhã, após um breve intervalo, está agendado discussão Moderado pelo jornalista Ettore Zanon, com intervenções sobre Conservação da biodiversidade na seleção de espécies prioritárias e em aspectos reais de conservação e gestão. Além de técnicos do setor, também participarão do debate representantes das principais associações agrícolas de Emilia-Romagna, Parma e Piacenza.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos por volta das 14h.Discurso final do vice-presidente da Face Europe, Gian Luca Dall’Oglio.

Para mais informações: telefone. 0521968392

