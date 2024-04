Sarna, o número de infecções está aumentando! Mas há uma nova cura crucial para uma receita antiga: os detalhes

A sarna pode ser tratada com uma receita antiga

Entre as doenças infecciosas espalhadas pelo mundo, os especialistas estão atualmente preocupados com a sarna, causada pelo ácaro Sarcoptes hominis e que se espalha com muita facilidade na Itália.

Para avaliar a situação, de acordo com o que foi noticiado pela agência de notícias Adencronosque issoIrccs mayer de florença Onde são registrados 2/3 casos de pacientes com sarna toda semana. Mas parece que os especialistas do instituto fizeram exatamente isso Encontrei uma cura definitiva revisitando uma antiga receita à base de enxofre.

O estudo, publicado na revista “Revista Internacional de Dermatologia', para entregar resultados satisfatórios, uma vez que foram examinados 22 pacientes Tudo isso foi testado aplicando creme nas partes afetadas de lesões com coceira intensa, pápulas e tocas eritematosas. O medicamento nasceu da ideia de tratar pacientes com Preparação de enxofre na concentração de 17%mas baseado em “Nice Vehicle”, A Pomada emulinada Portanto, não é irritante.

Portanto, este novo protocolo de administração foi desenvolvido na Mayer em Florença: “O creme é aplicado à noite e depois aplicado durante três dias, sem lavagem, de forma a criar uma “barreira” obstrutiva de enxofre. Depois o tratamento é repetido (exclusivamente para todos os familiares e conviventes), na semana seguinte.”

Um dermatologista especializado nesta prática, César FilipeschiEle declarou: “Esta descoberta desperta o interesse de outros centros nacionais e internacionais. Além disso, é uma preparação de galeno de baixo custo em comparação com outros tratamentos no mercado, o que nos lembra mais uma vez como às vezes redescobrimos moléculas “velhas”. Possibilidade de desenvolver tratamentos eficazes: acreditamos que desde o início do século passado até a década de 1990, os vapores das flores de enxofre queimadas foram utilizados para desinfetar os quartos dos pacientes com sarna!