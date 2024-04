Integridade na pesquisa científica e a necessidade de uma nova especialização

A enorme quantidade de dados manipulados, erros não corrigidos, postagens arrogantes e retratadas e fábricas de artigos falsos são cada vez mais visíveis, até mesmo aos olhos do público. Para combater esta pandemia de “má ciência”, é necessário regular o sistema que a trata

Foi em 2011, quando tropecei pela primeira vez na vida Numa grande quantidade de trabalhos científicos contendo imagens manipuladas, graças a um projeto de pesquisa e desenvolvimento industrial que teve como objetivo extrair dados dos números de artigos publicados.Compilar os resultados de diferentes experimentos e obter novos resultados interessantes, graças a um software especialmente desenvolvido. Quando decidi que o problema era demasiado importante para ser ignorado, e fui ao Ministério Público pela primeira vez na minha vida, havia muito pouca consciência da necessidade de monitorizar a integridade dos dados científicos publicados e da conduta investigativa. pesquisadores; Havia a ideia de que, apesar de casos individuais de corrupção, este fenómeno era raro.

Desde então, tenho dedicado a maior parte dos meus esforços académicos e de investigação à integridade na investigação científica e no trabalho em instituições De todas as partes do mundo; Ao mesmo tempo com outras pessoas em instituições Organismos públicos italianos como o CNR E na pág.Leste do mundo Finalmente conseguiu levar primeiro a comunidade científica e depois o público em geral a um novo nível de consciência da seriedade e gravidade da crise iminente, devido a um sistema defeituoso de incentivos que favorece a publicação a todo o custo e a todo o custo. Hoje existe um mercado industrial próspero para impressões falsas, baseado em fábricas de papel chamadas “fábricas de papel”. que é acompanhado por um grande fluxo de dados manipulados produzidos “internamente” para uma publicação de investigação; Além destes dois factores, o mercado editorial académico é tolerado, se não promovido, criando um monstro de avaliação bibliométrica da investigação e um sistema massivo de auto-emprego do qual deriva o lucro directo.Recentemente, ganhou mais peso as agendas politicamente influenciadas (lembre-se do recente caso Sputnik) e a actividade de desinformação em sectores críticos como a ciência climática ou outros sectores semelhantes, onde a má ciência faz parte de uma estratégia manipuladora mais ampla.

A investigação científica e a comunidade de investigadores, embora inicialmente desconfiadas, ao perceberem a gravidade destes factos, não ficaram à margem: Dez anos após os esforços iniciais do meu grupo e o nascimento do nosso programa, os primeiros produtos interessantes da investigação científica sobre fraude surgiram e a sua utilização está a espalhar-se, enquanto comunidades cada vez maiores de indivíduos de diversas origens começaram a trabalhar – de graça – no trabalho . – O eixo da produção científica mundial, especialmente biomédica.

Hoje, estas comunidades pioneiras tornaram-se uma realidade global e bem conectada, e podem contar com ferramentas altamente avançadas, baseadas, por exemplo, na inteligência artificial, e em longa experiência e ampla discussão. mas, Como salientaram dois membros proeminentes desta comunidade, é hora de dar um salto na qualidade.

Uma cópia antecipada está disponível em arXiv, Leslie McIntosh (Vice-Presidente, Integridade de Pesquisa e Ciência Digital) e Cynthia Hudson Vitale (Diretora de Política Científica e Bolsas de Estudo, Associação de Bibliotecas de Pesquisa) destacam o que considero um ponto crucial. No nosso mundo de ferramentas digitais cada vez mais avançadas disponíveis e utilizadas para documentar e comunicar descobertas científicas, como disse, o uso indevido e indevido da investigação atingiu um nível sem precedentes. O mesmo aconteceu em paralelo com métodos e ferramentas úteis para identificar e analisar má conduta científica: o seu número, precisão e disponibilidade aumentaram, mas ao mesmo tempo a sua utilização indevida e inadequada levou a uma proliferação crescente de ferramentas em nome da integridade. ..

Por isso, os dois especialistas, que na verdade reflectem um sentimento e uma fé tão difundidos entre os que trabalham nesta área, apelam veementemente ao abandono da era “heróica” da investigação da má conduta científica, para fundar um novo campo, que propõem para nomear “medição de ciência forense” (FoSci), Oficialmente dedicado à aplicação de estatística, bibliometria e outras disciplinas relacionadas à análise de dados e integridade de pesquisa.

A oportunidade de criar tal especialização foi identificada por McIntosh e Vitali na construção de um corpo metodológico comum, na definição clara e inequívoca dos objetivos da investigação para evitar dobrar a definição de “integridade na pesquisa” a vários desvios incorretos, na profissionalização da parte forense da investigação. Não poderia estar mais de acordo: a proliferação de declarações de intenções de integridade, por um lado, e a fragmentação de iniciativas, por outro, têm negligenciado aspectos metodológicos, que são cruciais se pretendemos realmente sair da fase de amadorismo investigação de problemas relacionados à integridade e processamento de dados.. Sem métodos quantitativos claros, as violações das regras não podem ser identificadas; As próprias regras não podem ser escritas na ausência de ferramentas de investigação transparentes e generalizadas, e a sua utilização é mais comum do que uma peculiaridade desta ou daquela comunidade académica.

O uso indevido de ferramentas e métodos de integridade científica é, em si, uma forma de mau comportamento generalizado, e não porque – como temem muitos dos estudantes universitários do nosso país, talvez em dificuldades com os seus empregos – a exposição de problemas em artigos científicos destrua a credibilidade do empreendimento científico. .. Na verdade, se a comunidade científica se corrigir de forma transparente e eficaz, essa credibilidade aumentará. A questão é que esse uso indevido, seja intencional (raro no momento) ou por simples incompetência, está ligado, na ausência de padronização, a uma forma de improvisação que tem afligido os últimos doutorandos tanto quanto afligiu revistas como Natureza: cada um tem os seus princípios próprios que considera mais importantes, cada pessoa tem os seus meios, cada pessoa tem as suas capacidades mais ou menos, e até cada pessoa tem os seus próprios objectivos, o que leva a um tratamento desigual e a tomar decisões diferentes para situações semelhantes. A ignorância das limitações das ferramentas utilizadas ou da disponibilidade de melhores ferramentas acaba por tornar qualquer tentativa de análise e restauração da integridade científica menos credível, invalida os esforços de boa-fé e deixa ao critério dos procedimentos a adoptar caso a caso. critério de periódicos e instituições.

A avaliação da integridade dos dados científicos e do comportamento dos investigadores não deve ser uma arma aleatória ou uma lotaria, mas sim um meio organizado e disciplinado de corrigir e restaurar a validade do grupo científico; Para que isso aconteça, deve estar no centro das atenções de um determinado setor de estudos e análises, que pode formar um conjunto comum de práticas, técnicas e ferramentas como em qualquer outro campo de investigação pós-científica..