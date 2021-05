Ártico: bombas térmicas subaquáticas – Focus.it

Uma equipe internacional de pesquisadores coordenada pela oceanógrafa Jennifer MacKinnon, do Scripps Institute of Oceanography (Universidade da Califórnia), estudou a dinâmica dos fluxos de água que entram no Pacífico no Oceano Ártico, que estão em uma temperatura mais elevada. (Cerca de 7 ° C) em comparação com a água que penetra (cerca de 0 ° C), acelera fortemente o derretimento do gelo marinho ao trabalhar de baixo para cima. O Um estudo publicado na Nature Communications Ele descreve esses fenômenos chamados de “bombas térmicas submarinas”, sobre os quais pouco se sabe, indicando que são um dos muitos mecanismos pelos quais o aquecimento global está mudando as características do Mar Ártico mais rápido do que em qualquer outro lugar da Terra.

A complexidade de um arquivo“Polo Norte. para cada MacKinnon, “EUA taxa de aceleração do derretimento do gelo marinho do Ártico é difícil avaliar Porque Interações complexas Entre gelo, oceano e atmosfera: euProve nosso trabalho Mas Gosto de“Água“O oceano desempenha um grande papel no aquecimento“Área». Os dados coletados permitiram traInterrompendo o fluxo de água do Oceano Pacífico, acrescenta Ewing Degerne Lin (Universidade de Bangor, Reino Unido), “a uma análise de seu impacto no suprimento de nutrientes do fitoplâncton próximo ao Mar de BeaufortA maior parte da água atinge sua temperatura máxima ».

Sacos de água quente. O Ártico é um oceano incomum, pois é dividido pela salinidade e não pela temperatura. Na verdade, a maioria dos oceanos do mundo contém água muito mais quente perto da superfície, nos primeiros 100-200 metros, e águas progressivamente mais frias no Ártico. Por outro lado, há uma camada superficial de água extremamente fria e não água salina proveniente do escoamento do rio e do degelo. Quando a água chega relativamente mais quente, salgada e, portanto, mais densa do que o Oceano Pacífico, ela “mergulha” e flui sob a camada superficial fria do Ártico. Isso cria bolsões de água mais quente presos sob as águas superficiais: “um fenômeno que aumentou nos últimos 10 anos”, diz Mackinnon.