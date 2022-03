Assim, a inovação revolucionou a oncologia – Salus

Ensaios de vacinas de câncer de mRna para melanoma e novas vacinas de antígeno contra câncer colorretal hereditário.

20/03/2022 – Postado por Alessandro Malbello

A inovação é o obstáculo através do qual pretendemos, juntamente com a prevenção e o diagnóstico precoce, erradicar doenças como o cancro. O Comitê de Especialistas em Investimento em Saúde da Comissão Europeia comparou a “inovação disruptiva” com a necessidade de introduzir mecanismos de equidade e eficiência no sistema de saúde, dados os resultados. Alguns exemplos de inovações disruptivas na medicina, no passado, foram antibióticos, mais recentemente cirurgias minimamente invasivas e medicamentos antivirais de ação direta capazes de apagar todos os vestígios do vírus da hepatite sem recorrer a vacinas. Inovações organizacionais também: hospital de câncer em casa, autogestão do diabetes usando bombas de insulina e dispositivos subcutâneos em miniatura.

Antitumoral

“Exemplos de inovação disruptiva em oncologia – explica o farmacêutico Paulo Gozzonato – são certamente terapia-alvo, anticorpos conjugados com drogas e quimioterapia experimental.” Agentes antineoplásicos com eficácia comprovada são administrados após o estabelecimento de um perfil de paciente para tratamento. A imunoterapia e o Car-T melhoraram as margens de cicatrização. O tsunami midiático causado pela Covid ocupou a cena, e pouco se sabe que a vacina anticâncer mRna para melanoma e a nova vacina antigênica contra o câncer colorretal hereditário já estão em testes há algum tempo.

Avanços foram feitos no diagnóstico preciso do câncer de próstata e através da criação de medicamentos não específicos, que visam a variante genética independentemente do tipo de tumor. Temas que serão objeto de uma discussão de dois dias entre os especialistas reunidos na Conferência Onconnection Digital.

Notícias importantes estão a caminho para o chamado câncer de mama triplo negativo, que até agora tem sido um desenvolvimento desfavorável em que começamos a ter novas oportunidades, e mesmo no pulmão estamos começando a registrar sucessos encorajadores. Muito se faz em casos de leucemia (leucemia, linfoma, mieloma). O desafio é alcançar maior sucesso em tumores cerebrais e pancreáticos e outros tipos também. A isso, acrescentamos, a pesquisa do câncer deve ser apoiada.

Telemedicina

Claudio Zanone, Diretor Científico da Fundação Motori Sanità, escreve: “A revolução sustentável em oncologia deve dar ao paciente a possibilidade de tratar em casa, se possível, ou o mais próximo possível. Nesse sentido, a telemedicina será combinada com recompensando a inovação com base no valor do tratamento, simplificando o acesso a tratamentos em nível nacional, com uma organização eficaz na região e uma linha direta entre especialistas e clínicos gerais”