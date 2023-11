Vitamina D: Cuidado para não tomá-la sem acompanhamento médico: as consequências podem ser devastadoras

Você tem que ter cuidado para não exagerar. Sempre pergunte ao seu médico: Isto é o que acontece se você tomar muita vitamina D

Existem milhões de italianos que todos os anos decidem tomar suplementos nutricionais. A Future Concept realizou uma pesquisa intitulada “O cenário dos suplementos, entre o bem-estar e a sensação de bem-estar”, que descreve a situação detalhadamente.

No entanto, muitas pessoas, talvez motivadas por publicidade ou críticas positivas de amigos e familiares, tomam a decisão de forma independente. Este é um grande erro. ali está ele O que poderia acontecer se você tomasse vitamina D sem a supervisão do seu médico?.

Vitamina D sem supervisão médica: o que acontece?

Suplementos nutricionais são tomados quando há necessidade de repor os nutrientes perdidos. Portanto, é uma necessidade do nosso corpo que enfrenta deficiências quando não conseguimos Integra-se bem com sua dieta. Portanto, algumas pessoas podem cometer o erro de tomar suplementos vitamínicos mesmo quando não há necessidade. É por isso que, não apenas quando se trata disso Suplemento de vitamina DÉ importante obter aconselhamento do seu médico.

Eles existem especificamente fronteira Em relação à necessidade de vitamina D, que é muito importante para os nossos ossos. Isso não é igual para todos e pode variar com base em muitos fatores. Por isso, antes de tomar suplementos, é muito importante pesquisarLigue para seu médico. Isto dir-nos-á se é realmente necessário tomar estas substâncias e, em caso afirmativo, em que quantidades. Segundo pesquisas, são os idosos que necessitam de maior quantidade de vitamina D, mas também as gestantes e as pessoas que sofrem de obesidade. Isso porque o nutriente nos ajuda a regular o metabolismo do cálcio, importante no processo de calcificação óssea. Portanto, é uma substância muito importante da qual nosso corpo não pode prescindir. Mas não é menos importante não Exagerar E sofrer uma overdose.

O mesmo vale para outro importante Vitamina b12. Isto é necessário para o correto funcionamento do metabolismo dos aminoácidos, ácidos nucléicos e ácidos graxos. Quando há necessidade de tomar suplementos de vitamina B12, é importante não tomar overdose. É sempre uma boa ideia consultar o seu médico, que o ajudará a saber a quantidade certa de vitaminas, de acordo com as suas necessidades. Uma overdose de vitamina D ou mesmo de vitamina B12 pode causar Envenenamento de Vitamina. Isso causaria altos níveis de cálcio no sangue, levando à perda de apetite, náuseas, vômitos e neurose.