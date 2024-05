Lautaro: “Um lindo Scudetto no clássico: Estamos na história do Inter, tenho vontade de renovar.”

-É verdade que você sorri um pouco, como diz Thuram?

Sim, isso mesmo, eu não sorrio muito, até minha esposa diz isso.

Ela também está entre o público: «Ele definitivamente ri mais com as crianças agora, mas está falando muito sério, e este ano ainda mais. É muito arrumado, tudo deve estar sob controle, tudo deve estar organizado, tudo dobrado e arrumado. Tudo tem que ser perfeito e compatível também.”Agustina disse sobre ele. Então a entrevista de Fazio foi retomada:

-Você tem um sistema mental para isso…

Isso me dá paz de espírito. Mas para ela é positivo.

-Esse campeonato chegou há cinco dias e com a vitória no derby: mais que isso..

A partir do momento em que os relatos falavam do Scudetto naquela data, ele se tornou algo importante e também lindo para nós. E depois conquistá-los, em solo milanês…

-Por que você não diz Milão?

Bem, eu os nomeei. Para nós foi incrível e maravilhoso, nunca tinha acontecido antes, aconteceu conosco e nos beneficiamos com isso. Depois as duas estrelas, estamos na história deste grande clube e isso é muito importante para nós.

No dia do clássico chovia muito.

No dia do jogo saímos para treinar como sempre, até no dia do dérbi saímos para jogar bolas paradas e saímos de fundo, nos preparamos para o jogo como sempre. Você pode aliviar um pouco a sua ansiedade, preparamos o jogo com antecedência. Foi um dia especial e especial que jamais esqueceremos.

Foi a mesma foto que tirei na Copa do Mundo e queria com o Inter também.

-Por que te chamaram de Tohru?

Jogo como atacante central, mas na formação que temos no Inter mudo constantemente, e também jogo perto dos meus companheiros, mas me chamaram de Toro por causa da minha força já no Racing.

-Este torneio acontece depois da derrota na final da Liga dos Campeões: até as derrotas são úteis…

Sim, claro, aquela viagem no CL foi fundamental. Chegar à final dessa competição é difícil porque há jogadores e equipas muito fortes e não é fácil chegar ao último lugar. Disputámos excelentes jogos em campos difíceis desde o início.

-Melhor gol marcado em 177 gols (128 para os Nerazzurri. Ed.?)?

O que importa é a semifinal da Liga dos Campeões contra o Milan, uma semifinal da Liga dos Campeões que veio depois de muito tempo.

-Há seis anos você chegou do Racing por recomendação do Milito. Você praticamente o substituiu?

Em 2018, substituí-lo no Racing, algo que ainda está no meu coração. Ele me ajudou muito, eu tinha 18 anos e ele veio do Inter e me ensinou muita coisa.

Joguei o número 10 na Argentina, perguntei ao Ausilio se poderia usá-lo e me disseram que pensaríamos um pouco, mas me deram o número 10 quando cheguei em Milão.

Não tive oportunidade de conhecê-lo, conheço o agente dele, mas o Diego ficou doente depois disso.

Somos camaradas. Estamos falando de um jogador que fez gols no futebol, até nos treinos você vê coisas que te parecem estranhas, ele pratica outro esporte, às vezes ele inventa coisas que você nunca viu antes e toda vez ele faz algo novo. Ele é um animal competitivo, não desiste de nada.

-Suas vitórias com Inter e Argentina: Ainda há sonho depois da Copa do Mundo?

– Você já conheceu o Papa Francisco antes?

Não, mas sei que ele é torcedor argentino e gostaria de conhecê-lo. Quando eu tiver algum tempo, quero ir e é claro que ele também deve ter tempo, principalmente ele.

-Você nasceu em Bahia Blanca e lembra que a bola sempre esteve lá…

Meu pai jogava, sim. Minha avó é uma das primeiras jogadoras de futebol a jogar na minha cidade, ela era mãe do meu pai e eu o segui, ela foi profissional da segunda divisão durante três anos. Ele me ensinou a amar o esporte, a disciplina e o respeito. Ele não era um pai muito carinhoso, me deixava livre para fazer as coisas e me dava conselhos, mas sempre respeitou a mim e aos meus irmãos.

-Agora você está nomeando Nina e Theo?

Eles mudaram minha vida e tentarei ensinar-lhes valores e fazê-los crescer com humildade, respeito, respeito pela família, amor e valores verdadeiros.

-Você estreou pelo Liniers?

Sim, eu tinha 15 anos. Você sempre parece sóbrio, mas antes da estreia eles cortam seu cabelo…

-O contrato com o Inter até 2026: Renovação ou vem trabalhar às nove?

Estou indo trabalhar com você…

-Você é a bandeira do Inter, então pelo bem da renovação..

É dito assim. Desde que cheguei ao Inter, todas as pessoas que trabalham aqui, todos os torcedores me trataram de uma forma especial e sou grato por isso. Desde que comecei a jogar futebol sempre digo que nunca se sabe, mas sei que estou bem no Milan e quero renovar com o Inter e espero que esse assunto seja encerrado.

Sim, meus filhos aceitaram, e aí eles chegaram e tudo mudou, as prioridades mudaram, eles mudaram. Mensagem para eles? Que os amo muito e que também dedico a eles este guest post.

-Você pode tentar descrever o que sente quando ganha um torneio?

Lembrei-me muito de dois anos atrás, daquele verão em que você estava com raiva, imagens e sentimentos me vieram à mente. Quando você pensa imediatamente nos seus filhos, isso começou a ganhar quando minha filha Nina nasceu, há três anos. Mensagem para Agus sobre o terceiro filho? E os fãs querem (risos. Ed.).

E então a última fala vem de sua esposa: “Então o terceiro filho tem a ver com os fãs”. Rosas vermelhas para ela e aplausos para o argentino que trouxe para Fazio duas camisas autografadas do Inter. São para os filhos do apresentador, que sempre apoiou a Sampdoria, mas os dois filhos escolheram o Inter. READ Pink Night 2022: Convidados e concertos a não perder - o que fazer

