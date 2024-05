Véspera de Ano Novo com amigos? Descubra os destinos mais baratos e divertidos!

Há quanto tempo você passa a véspera de Ano Novo com os amigos? Sim, mas onde? Aqui está uma lista dos melhores destinos europeus para diversão garantida!

Pois é, já é hora de se organizar para o Réveillon! Você está cansado da noite habitual na casa do seu amigo nas montanhas? Melhor para uma mudança de cenário: aqui você encontrará conselhos sobre um A véspera de Ano Novo é um pouco diferente, mas igualmente divertida!

Aqui estão os destinos europeus mais baratos e divertidos para uma noite inesquecível:

Budapeste, Hungria

Muito bonita Budapeste durante a véspera de Ano Novo É uma festa constante: Concertos Na esquina, Concertos E fogos de artifício. Budapeste é o destino perfeito para todos os jovens que desejam uma passagem de ano menos “tradicional”. Não é caro!

Primeiro ele nos conforta com coisas maravilhosas Spa Budapeste E então ele desliza Festa húngara Para começar o ano novo com força.

Lisboa, Portugal

Então isso de Passagem de Ano em Lisboa É uma ótima ideia. A encantadora capital de Portugal é sem dúvida uma das Os melhores destinos para jovens! Ambos porque EconômicoAmbos porque Vivaz E alegre. O tédio é impossível!

Para saber mais sobre Lisboa, Leia nosso relatório Sobre esta cidade mágica.

Cracóvia, Polônia

Pode-se dizer que Cracóvia é a verdadeira capital cultural da Polónia: sempre É habitado por muitos jovensCracóvia se tornou a cidade perfeita para passar o Réveillon com os amigos! Você definitivamente não pode perder o início do novo ano Praça do Mercado Para apreciar os espetaculares fogos de artifício e depois entrar Lugar típico para dançar a noite toda.

Praga, República Tcheca

A véspera de Ano Novo em Praga é sinônimo de Perigo E com base em festa. A capital da República Tcheca é colorida com fogos de artifício espetaculares, e muitos deles música E Desejo de comemorar. Uma oportunidade de beber cerveja em qualquer lugar uma noite Sem esvaziar sua carteira.

Berlim, Alemanha

Esperar pela meia-noite sob o Portão de Brandemburgo não tem preço. Mas a noite certamente não terminará assim, Em Berlim, você dança a noite toda, come e bebe enquanto tiver energia.

Resumindo, são muitas as possibilidades para o Réveillon! Mas é melhor você começar a pensar nisso agora Reserve passagens aéreas baratas!

O que há para fazer em Roma?

Bem, para Roma Há muitas festas interessantes, Mesmo na capital não há risco de ficar entediado! Principalmente para quem quer passar a última noite do ano de uma forma alternativa A solução ideal é “NYE Love Festival 2018 Roma”. Uma noite que nos une música, arte E entretenimentoAlgo fora do comum para os amantes da diversão! Este evento acontecerá em O mundo da Cinecittà em Roma.

de Kiara Zain