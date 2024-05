Mara Mayonci teve que viver sem ele: teve que se despedir dele para sempre | Anúncio triste

Mara Maionchi teve que optar por mudar parte de sua vida cotidiana: foi disso que ela teve que abrir mão.

Confronto público entre Mara Maioneci, a famosa produtora musical, e Tiziano Ferro, o famoso cantor italianodeu uma guinada inesperada com Intervenção Codacon.

O problema eclodiu após declarações Maionchi no programa “Belve”.Onde ela questionou a gratidão de alguns dos artistas que lançou, especificamente Vero.

o último Ele respondeu via InstagramIsto levantou questões que não tinham sido abordadas diretamente nas reuniões anteriores.

A situação piorou quando… Os Codacons solicitaram que Maionchi fosse imediatamente removido do anfitrião das noites italianas do Festival Eurovisão da Canção na RaiProgramado para 7, 9 e 11 de maio.

Codacons x Mara Maionchi: O que a Assembleia pede

A Associação de Consumidores criticou-o fortemente Comentários recentes de Mayunchi sobre a necessidade de perder peso para atender às necessidades de abastecimentoEle descreveu isso como pouco educativo e perigoso. Durante a conferência de imprensa da Eurovisão, Maionchi tentou explicar o seu ponto de vista sobre a questão do peso, referindo-se a Ferro, que tinha 18 anos e pesava cerca de cem quilos. Ele justificou suas decisões anteriores dizendo: Uma tentativa de proteger a saúde de um jovem artistaMas ele também ressaltou que a mostra impõe certos padrões estéticos.

Em seu discurso, Codacons argumentou que sim Tais comentários podem reforçar estereótipos prejudiciais sobre a aparência física na indústria do entretenimentoIsto afeta negativamente os jovens e as suas escolhas de vida. A controvérsia levantou, portanto, questões mais amplas sobre a pressão estética na indústria do entretenimento e o impacto dessas pressões no bem-estar dos artistas.

Mara Maionci: A despedida que mudou sua vida

Mara Maiucci, conhecida por sua personalidade franca e decidida, revelou recentemente ao Sorrisos e músicas da TV Adotar um estilo de vida mais leve e saudável, marcando uma virada em sua alimentação. A gravadora optou por se despedir da comida pesadaEsta é uma mudança que se reflete na sua abordagem diária à alimentação e à vida. “Bebo muita água, até dois litros por dia, e como muitas frutas e verduras.”Mara explica, explicando como sua alimentação passou a ser centrada em alimentos que promovam saúde e leveza.

Apesar de reduzir a quantidade de comida, Mara não se sente carente: “Segui uma dieta fácil: coma metade do habitual!” Além de, O único peixe que ele inclui em sua dieta é o peixe– Ele prefere pratos simples como Salada de arroz, especialidade do marido Alberto, que se dedica apaixonadamente à culinária.