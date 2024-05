No Algarve com crianças

O que fazer no Algarve com as crianças? O que você está visitando? Parques infantis, cidades, atividades e praias para famílias e crianças no Algarve, a pérola do sul de Portugal

O Algarve é a maior região Sul de Portugal, no apogeu da Andaluzia espanhola. As famílias aqui podem optar por fazer inúmeras excursões pela região, visitar praias ou parques ou desfrutar das aldeias. O clima ameno durante todo o ano explica facilmente porque o Algarve é uma escolha natural para quem pretende férias repletas de diversão e diversão em família. O que visitar Algarve com crianças? Conselhos do site de turismo português.

Atividades que pode fazer no Algarve em família



As famílias interessadas no lado mais natural do Algarve podem escolher entre diversas excursões pela região. Observe os golfinhos Vários operadores turísticos organizam Passeios de barco para observação de golfinhosCom partida de Lagos, Portimão ou Alvor. Também pode fazer um curto passeio de barco até uma das ilhas perto de Faro para ver a sua fauna e flora. Parque Natural da Ria Formosaou um Jipe Safari ou Passeio de barco no rioQue combina exploração e aventura. Para ver golfinhos no Algarve não é preciso ir ao alto mar. Perto de Albufeira, na cidade de Goia, Lóu Zoomarino É um parque oceanográfico recreativo e educativo, onde é possível avistar de perto golfinhos, focas, tubarões, tartarugas, aves exóticas e aquáticas, jacarés e peixes tropicais, passar momentos agradáveis ​​nas diversas piscinas e atrações aquáticas e participar de atividades educativas. shows com os animais. Descubra animais Se pretende fugir à rotina balnear, o Algarve, além deste parque, oferece outros locais de diversão para passar um dia feliz com toda a família. Como as crianças adoram animais, você deveria visitá-lo Zoológico de Lagos. São mais de 140 espécies de macacos, pássaros e outros animais, além de plantas dos cinco continentes e uma fazenda educativa com animais de estimação. para Mundo loucoEm Al Quoz (Selfs) você pode apreciar diferentes tipos de répteis e observar a alimentação de animais exóticos. Os picadeiros e um pequeno parque temático garantem diversão para toda a família. Pratique karts ou jogue golfe Para as crianças que gostam de dirigir, este… Karting em Almancil Oferece a oportunidade de seguir o caminho certo. Em Vilamoura, inspirada no Império Romano, existe Parque de golfe familiar Um espaço de diversão e diversão para toda a família, onde crianças e adultos podem vivenciar a emoção do minigolfe. Meu jardim ou spa A história também pode ser divertida e uma ida ao Parque da Mina, perto de Monchique, é uma óptima ideia para um dia diferente.

Monchique também dispõe de balneários rodeados de natureza verdejante.

Praias do Algarve



Clima temperado, 300 dias de sol por ano e águas claras. Adicionamos areia branca e fofa para desfrutar de fazer castelos de areia à beira-mar. Desde a costa sudoeste, perto das ilhas, até ao extremo leste, em Vila Real de Santo António, existem cerca de 200 quilómetros de praias muito diferentes. A maioria deles é segura e possui qualidade reconhecida Bandeira azul europeiaPossui equipamentos esportivos e de entretenimento. Alguns deles são de grande beleza, com cenários verdadeiramente idílicos frequentados por quem não dispensa a música e a dança durante as férias. Por fim, não faltam praias quase desertas e intocadas natureza Está em estado selvagem. Há um grande número de praias Acessível a pessoas com deficiência Em carrinhos e muitos deles possuem o equipamento adequado para que todos possam nadar no mar. Costa Vicentina, menos movimentada A costa de Vicenza tem praias Menos cheiaEnquanto na região centro, entre Lagos e Faro, onde se concentra o maior número de edifícios hoteleiros, incluindo resorts de luxo, há Praias internacionais. O Parque Natural da Ria Formosa é um oásis de paz, abrangendo uma área de 1000 metros quadrados Águas calmas Entre ilhas, canais e lagoas, representando uma mudança em direção à região oriental, que se caracteriza por extensas praias e um mar mais quente e calmo. Quase todas as praias têm bares e restaurantes, onde pode refrescar-se quando o sol brilha, comer peixe fresco local ou apreciar o pôr-do-sol, sentado às mesas, enquanto o sol se esconde no mar: a forma perfeita de terminar um dia maravilhoso.

Parques



Graças aos diversos parques aquáticos espalhados pela região, a diversão é garantida para adultos e crianças. em Algarve Existem muitos parques aquáticos como Slide & Splash, Aqualand Big One e Zoomarine.

Parque de diversão familiar AquashowPerto da vila de Quarteira, além da piscina de ondas, vários escorregas e uma montanha-russa aquática com 750 metros de comprimento, oferece espetáculos de aves exóticas e de aves de rapina. Em Aqualand, o GrandeEm Alcantarella, os escorregas, pistas, escorregas aquáticos, crazy jump, piscina de ondas, piscina torrente e piscina infantil farão com que adultos e crianças vivam momentos de verdadeira alegria. É também Deslize e salpiqueem Estômbar (Lagoa), promete-lhe dias inesquecíveis de diversão e emoção com a sua piscina, escorregas aquáticos, zona infantil e escorregas.

Descubra Faro



Perto da Ria Formosa e do mar, é uma cidade que vale a pena descobrir caminhando pelas ruelas que foram conquistadas pelos muçulmanos pelo Dr. Afonso III, rei de Portugal no século XIII. Faro é uma cidade que esconde duas almas: o centro histórico repleto de monumentos, palácios e edifícios históricos, e a zona extramuros com casas luxuosas habitadas por famílias nobres. Faro, colónia fenícia, conquistada pelos mouros em 713, manteve-se durante séculos um importante centro comercial do Algarve, e em 1540 foi elevada a cidade, tornando-se assim sede de um bispado, até então em Silves. A maioria dos monumentos religiosos data deste período, como é o caso da Igreja da Misericórdia (Igreja da Misericórdia), dos Conventos de São Francisco (Mosteiros de São Francisco) e de Nossa Senhora da Assunção (Santa Virgem Maria) (adaptada para o Museu Arqueológico Infante D. Henrique (Museu Arqueólogo Infante D. Henrique, Presidente da Câmara de Santiago e Santo António dos Capochos. No século XIX, Faro, que sofreu uma reorganização administrativa que levou à centralização dos poderes regionais, tornou-se uma das cidades mais importantes da região algarvia. A nobreza e a burguesia construíram nas redondezas as suas casas palacianas e segundas residências, entre elas o majestoso Palácio Istoy. Nos arredores da cidade, além do já mencionado património arquitetónico, vale destacar a beleza do Parque Natural da Ria Formosa.

Algarve, informações úteis



Pode optar por iniciar o seu itinerário a partir de Faro ou Lisboa. Existem voos diretos de Itália para ambas as cidades com as principais companhias aéreas de baixo custo ou com a companhia aérea nacional portuguesa. Poderá também optar por fazer um voo combinado com escala em Lisboa e apreciar a beleza da cidade antes de continuar a viagem (por exemplo para os Açores). Para viajar para Portugal com crianças, basta um bilhete de identidade válido. Jet lag:- Uma hora em relação à Itália. clima: Seu clima é semelhante ao do sul da Itália, com mais chuvas no outono e no inverno. línguas: Português. O conhecimento de inglês, espanhol e francês é difundido nas áreas turísticas.

Religiões: Católico

moeda: Euro Para maiores informações: