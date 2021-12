Uma palavra demais: o teste de Giancarlo Magali acabou

Uma palavra a maisRai2 game show apresentado por Giancarlo Magali, você não verá o ano novo. Para o programa da tarde que estreou em novembro, final Por causa de classificações que não são conquistadas – e, portanto, – lealdade que não é conquistada. Como sabemos, com as férias de Natal iminentes, despachamos agora Ele vai terminar a corrida dela.

Conforme anunciado nos últimos dias pelo próprio Magalli, no dia 24 de dezembro será transmitido o último episódio do ano da competição produzida por Stand by Me.Até o último episódio do dia 24/12 estamos no ar todos os dias de segunda a quinta‘, ”Escreveu o maestro da orquestra. A notícia acrescentada por Dagospia hoje é que a competição A partir de janeiro não estará na programação. O fim dos jogos, é apropriado dizer.

Desde o seu início, o show não foi fácil. A competição, que não surpreendeu pela originalidade, foi também penalizada por interrupções devido a eventos desportivos ou actuações especiais do Parlamento de Rai veiculadas pela segunda rede. Um aspecto sobre o qual o próprio maestro Magali se queixou. “Eu não vi um em 40 anos Mesmo a programação esquizofrênica– O tenente-coronel respirou fundo.

bem como em Ouvir O teste ficou entre 3 e 4%, sem chamar a atenção do público. A partir daqui, o revés Vindo para Magalli. O condutor saltou nos últimos dias, chamando a atenção de Condenação por difamação agravada de Adriana VolpiNo entanto, ele deu a entender nas redes sociais que tem novos compromissos para o novo ano.

Giancarlo respondeu a um usuário que perguntou quando ele voltaria às telas no ano novo:

“Veremos como vai no Raidue. Uma nova série está planejada para a primavera, mas quem sabe“

