Programas de TV hoje à noite, sábado, 18 de dezembro de 2021: filmes de TV ao vivo, notícias de entretenimento

Esta noite na Rai 1 às 20h35 Dançando com as estrelas Do Auditório Rai no Foro Italico em Roma, Milly Carlucci (67) deu início à final. No final do episódio, descobriremos a dupla que vai suceder Gilles Roca e Lucrezia Lando na lista de ouro do show. O público pode votar gratuitamente a partir de casa através das redes sociais oficiais “Palando”.

Esta noite na Rai 2 às 21h05 SWAT “Na Selva” Hondo (Shemar Moore, 51) e sua equipe tentam impedir três jovens ladrões de banco que doam dinheiro roubado aos pobres de sua área. Deacon descobre que alguns dos policiais são racistas, mas não parece disposto a denunciá-los. Hondo fala com Michelle sobre isso. Para seguir Trabula.

Esta noite em Ray Tree às 21h45 Sapiens – One Planet Mario Tozzi (61) conclui a quarta edição de seu espetáculo de Florença. O segredo da grande beleza de Florença está nas rochas e na história geológica, começando pelas antigas areias de arenito que construíram o esqueleto dos edifícios mais importantes, como o Duomo e o Batistério.

Hoje à noite na Rete 4 às 21,25 007 – Zona de Perigo James Bond (Timothy Dalton, 75) foi enviado a Bratislava para organizar a deserção do general soviético Georgi Koskov (Jeroen Krabi). O agente logo se envolve em uma série de aventuras pela Áustria, Marrocos e Afeganistão. Ao seu lado está a bela Kara (Maryam Dabo).

Esta noite no Canale 5 às 21.20 Uà – um homem de diferentes idades Prazo com Show de Claudio Baglioni (70). O título é inspirado em uma canção do artista romeno “Man of Different Ages” retirada do álbum “In This Is My Story of Me” publicado há um ano. Para comemorar sua carreira, além de 50 convidados, subiram ao palco 70 artistas e músicos.

Esta noite na Itália 1 às 21h20 Casa do Papai 2 Dusty (Mark Wahlberg, 50) e Brad (Will Ferrell, 54), o pai biológico e adotivo de Dylan e Megan, respectivamente, finalmente encontram um equilíbrio na gestão dos filhos. Mas quando seus pais chegam na cidade para as férias de Natal, velhas rivalidades surgem e a família mergulha no caos.

Esta noite na TV no La 7 Versailles De Homens e Deuses, Luís XIV e Filipe devem decidir o que fazer com o prisioneiro mascarado. Enquanto isso, Leto elabora um novo plano para propor Isabella de Portugal para ser a nova esposa do rei Luís. 2 episódios de acompanhamento.

Esta noite na TV 8 às 21h30 Natal em Washington (Canadá 2021) Com Damon Runyan, Natalie Lisinska * MM A organizadora de eventos Emily Barnes foi encarregada de decorar a residência do charmoso Embaixador Magnus Anderson, que acaba de chegar em Washington …

Hoje à noite em Nove às 21,25 GRASS – A história de um massacre Vamos rever a segunda parte da seção especial dedicada ao massacre de 2006. No ano seguinte, o casal Olindo Romano e Rosa Pazi, vizinhos de Raffaella Castagna, foi acusado de perpetrar o massacre.

Esta noite na Mediaset 20 às 21h00 DARK SHADOWS (EUA 2011) por Tim Burton com Johnny Depp e Michelle Pfeiffer Após dois séculos de cativeiro, o vampiro Barnabas está livre novamente. Mas ele descobre que seus descendentes foram destruídos e que a cidade está nas mãos de um de seus “velhos” conhecidos …

Hoje à noite no Raio 4 às 21h20 negociador Com o suspeito de assassinato Samuel L. Jackson, o Agente Danny Roman, que se especializou no papel de mediador, se encurrala no escritório fazendo reféns. Em seguida, outro negociador, Chris Sabian, é chamado.

Esta noite em Iris às 21h00 ESTADO DO JOGO Escrito por Kevin MacDonald Com Russell Crowe, Cal McCaffrey, um conhecido jornalista, investiga a morte de uma mulher. A vítima era um assistente e fã de Stephen Collins, uma ambiciosa estrela em ascensão da política.

Esta noite no filme Rai às 21h10 Uma noite com a Rainha Por J. Garrold com Sarah Gadon, Bill Pauley England comemora a derrota da Alemanha. Duas jovens princesas Elizabeth e Margaret persuadem os governantes a deixá-las participar de uma festa no Ritz, acompanhadas por dois guarda-costas.

Hoje à noite na Paramount Netwalk às 21h10 Leis da Atração – Apelo de Casamento Com Pierce Brosnan e Julianne Moore Daniel e Audrey, famosos advogados de divórcio de Nova York, encontram-se um contra o outro no caso da separação de duas figuras públicas e …

Hoje à noite na La 5 às 21h35 BIG BROTHER VIP Como sempre, comentando as aventuras dos contendores, além de Alfonso Signorini, estão as comentaristas Adriana Volpi e Sonia Bruganelli. As atualizações de software estão disponíveis em www. Grande irmão. mediaset.it.

Hoje à noite no Cine 34 às 21h. Hoje para mim … Amanhã para você (Itália 1968) Por Tonino Cervi Com Bud Spencer, o indiano Bill Cueva recruta homens armados para perseguir os ladrões de Elvigo. O criminoso matou seu parceiro e o prendeu injustamente …

Esta noite no Ray 5 às 21:15 JACQUES LECOQ – Viagem para a Itália Revive a experiência italiana do mímico e professor de francês Jacques Lecock, uma das figuras mais importantes do século XX. Um período chave para a formulação teórica e prática do seu método pedagógico.

Hoje à noite no Ray Premium às 21h20 Professor “Russo” com Alessandro Gasman, Claudia Pandolfi Dante se aproxima de Anita e pede desculpas pela forma como a tratou, mas ele ainda não consegue falar sobre seu passado, principalmente com Simone. Para seguir Nietzsche.

Esta noite em tempo real às 21h30 Live Without Borders “Steven and Justin’s Story 1- Part” Os irmãos Stephen e Justin pesam 360 e 270 quilos, respectivamente. Um pai desesperado decide cruzar o país para acompanhar a família ao Dr. Nowzaradan na esperança de salvar suas vidas.

Esta noite em Giallo às 21h10 Sharif (6º, Episódio 5) “Amor Fatal” com Auror Erji, Abdelhafid Meltsi, Chef e Roxanne investigam o assassinato do professor Laurent, que foi filmado e transmitido ao vivo em canal privado na Internet. Para acompanhar o episódio 6, “Cunning Intrigue”.

Programas de TV no Al Rai 1

6,00 café Ray 1

8.00 Diálogo Telefônico TG1 / TG1

8h30 na família – Tg1 (9)

10,25 maratona

12,25 linha de vida verde

13.30 TG1.0 Jornal de TV

14h00 maratona

16,05 em sua foto

16.45 Jornal de TV TG1

17h00 maratona

18h45 Herdar o fim de semana

20.00TG1 TV jornal

20,35 Dançando com as estrelas

0,50 hora doce amor

Programas de TV no Al Rai 2

6,15 Newton EDU

8,50 Flores e crimes

10,20 Esqui: descida livre para mulheres

11,40 Snowboard: Descida Livre Masculina

13,00 TG2 TELEGIORNALE / 13,30 TG2 FIM DE SEMANA

14,00 Governatorato

14,50 Beautiful Italy – a busca por sabores

15,35 Equipe especial de Stuttgart

16,15 eu sinto você

17:15 pare e vá

18.10 TG SPORT NOITE / 18.25 RUNNING SPORT

19,40 FBI

20h30 Jornal de TV TG2

21.05 SWAT

22,40 Clarice

23h30 TG2 – DOSSIÊ DE Notícias

Programas de TV em Ray Tree

6,00 Chuvas 24

8,00 AGORÀ FIM DE SEMANA

9,00 ENVIE-ME RAITER

Foco de tempo 10,25

10,45 TGR AMICI ANIMALI / 11,00 TGR BELLITALIA

11,30 TGR OFFICINA ITALIA

12h00 Jornal de TV TG3.0

12,25 maré

14.00 TG REGIONE / 14.20 TG3 / 14.45 TG3 PIXEL

15.05 conversa na TV

16,35 Luciano Lama

17.30 relatório

19.00 TELEGIORNALE TG3 / 19.30 REGION TG

20,00 BLOB

20,20 palavra

21,45 Sapiens – Apenas um planeta

23,55 TG REGIONE / 23,55 TG3 WORLD

0,35 dias no passado

Programas de TV online 4

6.10 O Show de Sandra e Raymondo

6,35 TG4 Última hora da manhã

6,55 Itália esta noite

7.45 Desconhecido Incomum

9,50 2 mafiosos contra ouro

11.55 TG4 TELEGIORNALE / METEO.IT

12,20 o segredo

13h00 A senhora de amarelo

14h00 Contador do fórum

15,30 área de Hamburgo

16.10 Os anjos também comem feijão

18.55 TG4 TELEGIORNALE / METEO.IT

19,50 Sabonete Tempestade de Amor

20,30 contador

21,25 007 – Área perigosa

0,25 Ofensas Relacionadas

Programas de TV no Canal 5

6,00 página inicial do TG5

8,00 TG5 da manhã

8.45 X-STYLE

9,25 Super Parts

11h00 Fórum

13,00 TG5 TELEGIORNALE / METEO.IT

13,40 Linda S

14,40 Uma vida

16h30 Frissimo Talk

18,45 Queda Livre

20.00TG5 TELEGIORNALE / METEO.IT

20.40 News ticker – O som da inconsciência

21.20 UÀ – Um homem de diferentes idades

0,30 TG5 NIGHT / METEO.IT

Ticker de notícias de 0,20 Tg.

Programas de TV na Itália 1

6.10 Bonito por dentro

7,00 Mike e Molly

7.45 Lupin III – Último Tiro

9,40 Coração de Dixie

12,25 ESTÚDIO ABERTO / METEO.IT

13,00 Atlético intermediário

13,45 sou Simpson

14,15 Lúcifer

18h05 sala de café

18.20 ESTÚDIO ABERTO

19h30 CSI: cena do crime

20.20 NCIS

21,20 Casa do papai 2

23,25 E FINALMENTE CHEGA POLLY

Programas de TV no La 7

6.40 Anti-câmera com visão

7,00 para todas as notícias

7,30 TG LA7 Telecom

8,00 tudo

9,40 notícias de última hora sobre café

11h00 Linda por fora Linda por dentro

11,45 O ar que se retrai – Diário

12,50 like – o que você quiser

13,30 TG LA7 Telecom

14.15 Gazeta Sports Awards

16:00 Atlantis – Histórias de homens e mundos

20h00 Jornal de TV TG LA7

20,35 no ar

21,15 Versalhes

Programas de TV na TV 8

9,00 Natal Nostálgico

10,45 12 dias no Natal

12:30 Jornal de TV TG24

12,45… 4 restaurantes da realidade

14.00 Bênção de Natal

15,45 Papai Noel querido

17h30 Natal para recomeçar

19,15 MAÌTRES CHOCOLATIERS – TALENT CHALLENGES TALENT

20h15 … 4 restaurantes de verdade

21h30 NATALE Washington

23h15 Aniversário da Porta ao Lado

Programas de TV em novembro

6,00 Assassinos de Vizinhos, Doc.

12h00 Isso é um monstro de quartos

14h00 Suspeita – o suspeito

16:00 Crimes funerários – Não me esqueço

18,00 profissão de homicídio

20,00 O melhor dos irmãos Croza

21,25 Herb – a história de um massacre

23h35 Lady Gucci – A História de Patrizia Reggiani

Programas de TV na Mediaset 20

6.10 Largura da Malha do Carretel de Corrente 20

6,35 perto de casa

7.15 The Vampire Diaries

8,50 pente

20.10 A Teoria do Big Bang

21,00 MMM de filme de comédia com tons das trevas

23h30 Filme de comédia umm noite sagrada

1,35 perto de casa

Programas de TV no Al Rai 4

6.30 Seal Team

10.05 Rocky Blue

12,25 Trânsito – Armadilha

14.05 MASTER Z: IP MAN LEGACY

16h00 Batman

16,50 MacGyver

18,25 apenas para rir

18,35 A verdade sobre os vikings

19,40 sal

21.20 MMM Thriller O Negociador

24.00 Bilham 1 2 3 – Reféns subterrâneos

Programas de TV no La 7 D.

8,00 Menus Benedita

9,55 cozinhas Sonya

10,25 ARTBOX

10.55 Menus em Benedetta

12,30 o ingrediente perfeito

13.20 Cozinha da Sônia

14,35 Josephine, anjo da guarda

18,15 Tg LA7D

18.20 Ingrediente Perfeito

19h00 Pizza de Mica e Figo

19,35 Menus em Benedetta

20.20 Cozinha da Sônia

21h30 ele mentiu para mim

0,50 quebra-cabeças de Paris

Programas de TV na Cielo

7.00 Casas à venda Doc.

9,00 Quem escolhe a segunda casa

Comprimidos de 10,00 Tg

10.15 A segunda casa nunca é esquecida

12.15 Irmãos na realidade empresarial

16.15 Venda e compra do documento.

17.15 AME OU INCLUA – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19h15 Negócios no escuro

20h15. A realidade da empresa familiar

21:15 Desejo – Vida Interior

Programas de TV na TV 2000

7,00 Missa

11h00 O que o negócio passa pela cozinha

11,55 Angelos

12.15 Borghi d’Italia, Doc.

12,50 Primeiro amor da telenovela

14,35 Na estrada: O Evangelho

15,00 A coroa …

15h15 hoje com Andrea Saroby

16h00 Telenovela do Primeiro Amor

17h30 estou aqui docs

18,00 Rosário / 18,30 TG 2000

20.00 Novena de Natal entre as maravilhas e os incríveis

20.50 Soul

21.20 O feitiço do lago

22,55 a tempo para o Natal (EUA / Canadá 2015)

Programas de TV no Mediaset Extra

6,00 Tekcom 24

6.05 Renovação do Big Brother

9,00 VIP Big Brother

21,10 Big Brother VIP

Programas de TV sobre o Focus

10.35 Previsão do tempo e melhoria do clima

11,35 Tsunami: uma ameaça global

12,35 Bardarbunga: Despertando o Gigante Doc.

13,40 3/11 Tsunami

15,40 Einstein: o homem gênio

16,55 a revolução de Einstein

17h00 O quebra-cabeça quântico dos documentos de Einstein

18.00 TESLA X-FILES «

19,00 Invenções de Leonardo

21.15 Einstein e o artilheiro:

os segredos do universo

23.15 Teoria de Tudo Doc.

Ciclo de vida das 23h30 – Natureza maravilhosa