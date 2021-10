O último presente de Cristiano Ronaldo para Georgina

Um presente que vai surpreender de Cristiano Ronaldo a Georgina: o herói não poupou despesas!

Cada vez mais apaixonados: a forma do casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez É uma das redes sociais mais unidas e as duas a exibem com bastante frequência. Este é o caso, por exemplo, neste último caso vestir Quem o campeão português quis homenagear a mulher que está com ele desde 2016.

A bela modelo espanhola nascida na Espanha ficou literalmente chocada quando recebeu Presente Que ele mostrou aos fãs em uma história postada no Instagram. Na foto também apareceu a frase “Continuo senza” parole “: e de fato, dado o valor astrológico do presente, não é de admirar.

Desta vez, Ronaldo realmente se superou!

Cristiano Ronaldo, o maravilhoso presente de Georgina está além de qualquer imaginação: uma personalidade incrível!

Depois de tirar um capricho Bugatti Centodieci No valor de cerca de 10 milhões de euros, capaz de ir dos 0 aos 100 km / h em apenas 2,4 segundos e em edição limitada, o avançado do Manchester United achou por bem surpreender a mãe da filha com uma surpresa louca.

deu a ela baú de joias Assinado, que deve ser mais ou menos 124 mil euros. Por outro lado, certamente não é apenas uma caixa de joias: cor-de-rosa, ela também contém pequenas bolsas para usar nas muitas viagens do casal aos destinos mais populares do mundo.

Um enorme caixão no qual Rodriguez poderá guardar as joias mais bonitas que você conseguirá do jogador: na foto parece vazio, mas temos certeza de que não vai demorar nada para enchê-lo de objetos de valor.

