No início, dançando com as estrelas

Sábado, 16 de outubro, horário nobre, no Ra1 às 20h35, encontro com o show de dança mais popular e atualizado de todos os tempos: Dançando com as Estrelas. O público doméstico e social poderá retornar à paixão pelos emocionantes desafios de sábado. Millie Carlucci, mais uma vez, superou as expectativas ao trazer um elenco “excelente” ao palco do Auditório Rai do Foro Itálico, que já promete faíscas no papel. Junto com a senhora da televisão, neste remake você não perderá a energia contagiante de Paolo Pelli e suas big bands. Treze VIPs, liderados por mestres históricos do programa e algumas novas entradas, verdadeiras estrelas da dança internacional, treze personalidades de forte personalidade, estão prontos para participar para dar ao público um show imperdível. Cada um deles trará algo novo para a pista, não apenas as possibilidades e técnicas da dança, mas também aspectos do personagem que não foram mostrados em público antes. Cada casal vai organizar o seu percurso pessoal, que os levará episódio a episódio até ao final desta 16ª edição. Estes são os casais na pista: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Albano – Oksana Lepidio; Arisa – Vito Kubo no; Elvis Rigo – Tough Velvet; Bianca Gascoigne – Simone de Pasquale; Fabio Galant – Giada Lenny; Federico Laurie – Anastasia Kuzmina; Memórias de Remigi – Maria Ermachkova; Metta – linhas de Michael; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sarah de Vera. Cada um desses pares pode ser eliminado ao final do episódio, mas após algumas semanas, eles terão a oportunidade de reingressar na corrida desde que, no entanto, continuem estudando com empenho e consistência.

No espaço dedicado a “Dançarino por uma noite”, no primeiro episódio desta edição, Milly Carlucci vai receber um verdadeiro estabelecimento televisivo italiano: Pippo Baudo. Apresentado com distinção, seu estilo distinto entrou no imaginário coletivo de gerações inteiras. Entre outras coisas, depois de receber a Ordem do Mérito do Presidente da República Sergio Mattarella e da Grã-Cruz do Cavaleiro da República Italiana, Bodo aprenderá em poucas horas a coreografia customizada, a ser executada durante a transmissão ao vivo do programa. O seu desempenho será avaliado pelo júri presente no estúdio e o resultado obtido servirá para melhorar a classificação de uma das duplas da competição. Muitas afirmações, mas também algumas novidades, para que seu programa de força se mantenha fiel a si mesmo, mas sempre com um sopro de ar fresco, sempre dando ao público algo diferente por meio de seus personagens. Roberta Prozon, uma conhecida criminologista que semana a semana vai despertar alguma curiosidade sobre os personagens teatrais dos novos contendores, não pode faltar. A seu lado, em todos os episódios, estará Alberto Matano, apresentador de La Vita, de Derita. A novidade nesta edição é a chegada de Alessandra Mussolini na pista, em uma aparição inusitada para ela. Um elemento indispensável do programa de dança de Rai1 é o júri mais assustador da TV italiana, formado por Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli liderado pela irredutível Caroline Smith. A sua opinião também será ponderada este ano pela “direita popular” Rossella Era, que terá a oportunidade de disputar votos e numa etapa da corrida para os desclassificar premiando alguns dos “castigados” candidatos. O veredicto final das eliminações e promoções caberá sempre ao público da casa que terá a oportunidade de participar do concurso votando nos seus casais preferidos diretamente nas redes sociais: nos perfis oficiais do Dançando com as Estrelas.

Haverá vários questionários que as treze duplas farão na competição todos os sábados à noite: danças caribenhas, danças padrão e latino-americanas, mas também questionários surpresa que avaliarão sua preparação e se submeterão ao painel de jurados de especialistas e popularidade . Todos os momentos musicais de cada episódio serão confiados a Paolo Pelli e sua grande equipe, que acompanharão os bailarinos se apresentando ao vivo ao ritmo de melodias arranjadas de acordo com os estilos musicais de cada competição individual. Estará ativo o site www.ballandoconlestelle.rai.it onde será possível encontrar informações sobre VIPs, mestres de dança, júri e episódios individuais da transmissão. “Dancing with the Stars”, uma adaptação do formato “Strictly Come Dancing” da BBC, é uma produção da Rai1 em associação com a Ballandi Multimedia. É um programa de Mili Carlucci e Giancarlo de Andrés, desenhado e escrito com Luca Alcini, Maddalena de Panfilis, Giovanni Giuliani, Daniela Lutombo, Francesco Saverio Sasso, Svivo Tognalini, Sea Mon Truchel. Produtora Executiva Sandra Nicola. A direção foi assinada por Luca Alsini.