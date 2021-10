Federico Salvatore, como está o cantor? As palavras de sua esposa e seus médicos após a hospitalização

Existem grandes preocupações sobre as condições Federico Salvatore. Cantora e compositora napolitana e artista de cabaré Federico Salvatore, 62 anos, foi internado no Hospital Naval de Nápoles com umhemorragia cerebral E enquanto os médicos reservam absoluta discrição sobre sua condição, ele recebe a palavra da rede social A esposa de Flavia de Alessio.

Como você está Federico Salvatore? Provérbios de sua esposa e médicos

Grande preocupação com a saúde Federico Salvatore. A famosa cantora foi levada para o Ospedale del Mare em Nápoles para o que parece ser ‘hemorragia cerebral. Enquanto os médicos mantêm o máximo sigilo sobre a situação, ao escutar a palavra das redes sociais, após as inúmeras notícias surgirem na rede, A esposa de Flavia de Alessio: «Sou Flavia de Alessio – escreveu a partir da página do seu marido no Facebook – esposa de Federico Salvatore. Graças às inúmeras novidades (entre o verdadeiro e o falso), gostaria de vos informar pessoalmente o que aconteceu:

Não é um momento fácil, mas agora ninguém pode fazer diagnósticos definitivos e definitivos. Federico está sob vigilância e passando por uma série de investigações. Como companheira de vida e mãe de seus filhos, procuro conter ao máximo a dor intensa que sinto, ser honesta e administrar nossos filhos, tranquilizá-los e dizer-lhes a verdade: Meu pai está encarregado dos excelentes cuidado dos médicos. Apelo à imprensa: Ninguém nega a liberdade e o dever de informar, mas também cuida das pessoas. Sei muito bem como é maravilhoso o amor que envolve Federico, vivo isso há vinte anos. E sei o quanto ele se preocupa com os fãs, que sempre o seguiram. Assim, quão forte é o desejo de conhecimento. Vou atualizá-lo, esperando que meu lugar esteja lá para lhe contar o que aconteceu. ”

Triste notícia de que o cantor, que anunciou por ocasião de seu aniversário no dia 17 de setembro passado, o lançamento de seu novo álbum, adoeceu.Todo-poderoso.25 anos depois “, em homenagem ao álbum que o tornou um sucesso geral com 700.000 cópias vendidas e dois discos de platina também graças a muitos Show de Maurizio Costanzo.

