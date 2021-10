TAP: Todas as novidades do próximo inverno para os viajantes italianos

A TAP Portugal apresentou a novidade da operação de inverno 2021-2022 durante a Rimini TTG.

Para além de Portugal com as suas ilhas e do Canadá – a TAP voa para Toronto e Montreal – os passageiros da Portuguese Airlines que partem de Itália para turismo, em breve poderão também chegar aos Estados Unidos. Assim, os amantes do outono e inverno poderão reviver o charme de Nova York, Washington, Miami, Boston, São Francisco e Chicago, destinos já operados pela empresa.

A companhia portuguesa afirma ainda que estão ativas reservas para viagens para o Brasil, onde está no topo da lista, e para novas rotas para: Punta Cana com dois voos semanais, às quartas-feiras e aos sábados, da primeira quinzena de dezembro a 26 de março de 2022; Cancún foi inaugurado no verão passado e é servido por Lisboa três vezes por semana com os inovadores Airbus A330neo e 321 L Arneo, que proporcionam aos passageiros um voo confortável com a mais recente tecnologia disponível, incluindo um avançado sistema de entretenimento e conectividade de ponta.

A TAP é a companhia aérea atlântica e durante a operação de inverno, a partir do final de outubro, vai servir os aeroportos italianos de Roma, Milão e Veneza e depois voltar a expandir a oferta para Bolonha, Florença e Nápoles a partir de março de 2022. Manter também ativando a parceria com a AccesRail e o subsequente acordo de code-share com a Trenitalia, possibilitando a inclusão, em um único bilhete, dos trens de alta velocidade e das viagens aéreas, tornando a oferta da rede italiana ainda mais difundida. Assim, você pode optar por iniciar ou terminar sua viagem confortavelmente nas estações centrais de várias cidades, bem como nos aeroportos que elas atendem diretamente.

Prolongue “Reserve com confiança” até o final do ano! Para todos os voos adquiridos até 31 de dezembro de 2021, a TAP permite-lhe alterar a sua reserva gratuitamente e assim garantir uma maior flexibilidade, alterando a data até 3 dias antes da partida. Detalhes sobre: https://www.flytap.com/en-pt/promo/book-with-confidence