“Ambra Angiolini? Ela não sabe do que você está falando” – Libero Quotidiano

O estado da Anta Dourada é personalizado para continuar a se manter Ambra Angiolini, “culpado” de ter sido traído por Massimilano Allegri. Segundo as redes sociais, teria sido mais apropriado dedicar ao treinador da Juventus, que deixou a bela atriz escapar com a sua traição, mas em vez disso foi a Valerio Staveli para lhe dar a cobiçada “confissão”. notícias de stripping.

No entanto, há controvérsia de que não apenas a notícia da paródia do Canale 5 caiu, a de Elena BonettiMinistro da Igualdade de Oportunidades e da Família. Striscia afirmou que ao longo dos anos as antas se devotaram indiscriminadamente aos que sofriam de dor: “Você, por outro lado, caro Ministro, não parece considerar Diletta Lotta digna de proteção, com a habitual divulgação de duplo padrão. Tabiroforo Staveli abordou a amiga Ambra Angiolini de maneira amigável: Sem fugas, pedidos para desligar câmeras ou sinais irritantes“

Striscia decidiu publicar a primeira parte do serviço, quem não transmitiu: “Ambra nunca demonstrou a Staveley o menor desejo de não ser entrevistada, conforme evidenciado pela reportagem. Além disso, com as câmeras desligadas, Ambra Staveley recomendou que nenhuma ação fosse tomada durante a assembléia que perturbasse o sentido do que ela disse: a naturalmente Na parte da tarde, antes da transmissão do culto, quando a brilhante, muito clara e amadurecida postagem de Jolanda foi enviada a Staveley, que a chamou para pedir esclarecimentos, Ambra respondeu: ‘Oh meu Deus, o que foi minha filha feito? Faça! ‘

