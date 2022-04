Liverpool – Benfica: transmissão ao vivo da Liga dos Campeões, canal de TV, como assistir online, notícias, odds

O Liverpool entra em jogo com uma boa evolução depois de ter ido a Portugal e ter saído com uma vitória por 3-1, mas não pode eliminar o Benfica na segunda mão. Ibrahima Konate, Sadio Mandy e Luis Diaz marcaram na primeira mão, enquanto Darwin Nunez marcou um golo pelo Benfica. A equipe portuguesa é conhecida por suas proezas defensivas na competição, mas acabou sendo descartada em uma partida com o Liverpool.

Eles conseguirão marcar cedo para planejar um retorno ou será uma vitória fácil para os Reds? Dado o seu poder de fogo, não consigo ver o Benfica a impedir o Liverpool de marcar, ganhar penáltis não é o seu estilo, por isso este é um jogo que pode rapidamente tornar-se desequilibrado.

Aqui estão nossas histórias, como assistir ao jogo e muito mais:

Como você monitora as probabilidades?



Encontro : Quarta-feira, 13 de abril | Tempo : 15h, horário do leste

: Quarta-feira, 13 de abril | : 15h, horário do leste localização : Anfield – Liverpool, Inglaterra

: Anfield – Liverpool, Inglaterra TELEVISÃO: CBS | Transmissão ao vivo: topo +

CBS | topo + coincidência: Liverpool-390; pesca +500; Benfica +1000 (via Caesars Sportsbook)

Notícias da equipe

Liverpool: Os encarnados não têm grandes ausências, pelo que se espera que comecem o jogo com a sua equipa titular. Diogo Jota e Sadio Mané estão com cartões amarelos, mas estão de volta nas meias-finais, por isso, mesmo que recebam um, devem estar bem. Tudo está pronto para ser normal para Jurgen Klopp. Contra o Manchester City novamente neste fim de semana, há uma chance de haver alguma rotação, mas não o suficiente para comprometer o empate.

Benfica: Rafa Silva é o único ausente previsto com o Benfica, mas muitos jogadores vão falhar o próximo jogo se receberem o cartão amarelo. Não é algo que eles possam se preocupar, pois todos terão que deixar tudo em campo para ter uma chance contra o Liverpool.

predição

Mohamed Salah recupera o seu sapato de pontuação quando o Liverpool entra nesta partida. Escolher: Liverpool 2, Benfica 0