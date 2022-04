The Masked Singer terá um quarto lançamento, possivelmente ainda melhor este ano!

cantor mascaradoQue terminou na semana passada com a vitória de “Fox” Paolo Contecini, voltará no próximo ano. está ao vivo Millie Carlucci Para anunciar que a quarta versão do formato que está sendo transmitida no Rai 1 será:

“Até o ano que vem para a quarta edição. Obrigado a todos por jogarem conosco.”

Apresentador escreveu nas redes sociais. Então em 2023 cantor mascarado Ele voltará com novas máscaras – acrescentamos – esperando uma versão melhor do que a que acabou de terminar. ouvindo à parte, mas não excepcional e em declive em relação às primeiras edições (cerca de 3 milhões de espectadores e 18% de share), Carlucci Você tem que voltar para a formatação E um toque de originalidade e frescor que o show parece já ter perdido apesar de seus poucos anos de vida (na Itália a partir de 2020).

Claro que haverá uma mãozinha para colocar sua carteira, o que resolveria muitos “problemas”, mas Inspirar-se continuamente no mundo de Dancing with the Stars definitivamente não é a melhor solução. Este ano o programa foi o atual vencedor dança No júri (Arisa), um dos mestres da dança sob as máscaras (Simone Di Pasquale), outro para dar voz ao público do estúdio (Sara Di Vaira) e outros elementos, de Rossella Erra a Vito Coppola, que remete ao dançarino aparece. Além do anfitrião, é claro. Vá jogar economia, mas isso é demais.

Outros aspectos não são muito convincentes, sobretudo Júri. Caterina Palivo, Arisa, Flavio Encina e Francesco Faccinetti nada acrescentaram ao espetáculo, criando Muitas vezes confusão Na investigação de identidades ocultas, apesar do papel dos investigadores no papel ser muito mais interessante e persuasivo do que os jurados habituais que se irritam em vários programas. O mecanismo de algumas escolhas também deve ser revisto: ainda não se sabe se os concorrentes de menor qualidade ou aqueles cuja identidade é clara para todos devem ser imediatamente divulgados e eliminados. Por causa de Cristiano Malgoglio sob a máscara de “SoleLuna” era algo conhecido desde o primeiro episódio, mas ele jogou a final.

