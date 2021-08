Os italianos trabalham muito, e é a administração pública que subestima a média

Olhando as estatísticas oficiais, os italianos não parecem ser workaholics. A jornada de trabalho é menor do que em quase todos os outros países europeus, se for considerado o maior segmento de trabalhadores, ou seja, os que estão empregados e os trabalhadores a tempo inteiro.

Em média, são 38,8 por semana. Só na Dinamarca, seu número é 37,6 a menos. A média europeia é de 39,7 horas e na Áustria de 40,8 horas. Parece haver pequenas diferenças, mas elas escondem diferenças na organização do trabalho, nas condições econômicas, na amplitude dos diferentes setores nos países.

Por exemplo, em média (com a notável exceção da Áustria) no Leste e em algumas áreas do sul da Europa, como Grécia e Portugal, há mais horas de trabalho, onde a indústria é mais difundida e, em certa medida, também a agricultura, onde fisiologicamente ele funciona por mais tempo, e onde a produtividade é menor.

Nesse sentido, a Itália, que apresenta estatísticas semelhantes às de países mais desenvolvidos, como Holanda, Bélgica e economias escandinavas, parece ser uma exceção. Dado que o número de horas trabalhadas entre os que trabalham a tempo parcial ultrapassa a média.

Dados do Eurostat

A verdade é que por trás desses dados há uma característica definidora do nosso mundo do trabalho: a desigualdade.

A comparação com a Alemanha é eloqüente. De fato, em alguns setores, os trabalhadores italianos passam mais tempo no escritório, na fábrica, na loja do que os alemães, por exemplo, em áreas muito importantes como comércio, acomodação, alimentação, manufatura e muitos outros serviços.

Estando abaixo da média alemã e europeia, há outros: basicamente apenas servidores públicos. Aqueles que geralmente são classificados como funcionários da administração pública e da defesa trabalham cerca de 3,2 horas a menos do que em Munique ou Berlim, mas no setor de educação a lacuna parece enorme. Cerca de 10 horas. 29,4 vs. 38,5. Mais, por duas horas, nos serviços de saúde e sociais.

As diferenças na cultura e entretenimento e nas atividades financeiras e administrativas estão presentes, mas são inferiores à média.

Claro, essas lacunas são ainda mais pronunciadas se a comparação for feita com o país mais “viciante ao trabalho”, a Áustria. Mas mesmo neste caso, no comércio e na indústria, os italianos trabalham mais horas por semana.

Se apenas estes dois setores fossem contabilizados, os trabalhadores italianos das empresas destes setores estariam no topo do ranking europeu em termos de horas trabalhadas, ao lado de gregos, portugueses, romenos, poloneses e tchecos. Não é por acaso que quem ganha uma hora de trabalho é menor.

É difícil ter 35 horas semanais em que cada uma delas gere menos PIB e, portanto, salários mais baixos.

Basicamente, a Itália está entre os países com maior variação no nível de horas trabalhadas, mesmo excluindo do cálculo a educação, cujos dados estariam fora do intervalo.

Existem alguns países onde o fosso entre os setores estatais por excelência e os setores privados menos produtivos é muito grande. Não é de estranhar que se trate de Espanha e Portugal, e da realidade do Mediterrâneo com muitos pontos em comum conosco, onde no contexto da administração pública semanalmente se trabalha quase tão pouco como na Itália.

Nosso país também está entre os países com maior lacuna entre o tempo que homens e mulheres passam no trabalho. Para este último, em média, é menos 2,7 horas, enquanto na média a diferença na União Europeia é de apenas 1,2, o que é zero, por exemplo, na Suécia. É provável que essa estatística afete a grande proporção de mulheres trabalhadoras no estado.

Essas são lacunas que permaneceram grandes ao longo do tempo. O número de horas trabalhadas na AP permaneceu baixo em comparação com o resto da Europa, enquanto a diferença em relação à média da UE realmente aumentou no comércio e na indústria. Com efeito, se em Espanha ou na Alemanha o tempo dedicado à ocupação nestes sectores diminuiu gradualmente, no nosso país manteve-se constante ou diminuiu em menor grau. Hoje, na Itália, nessas regiões, as pessoas trabalham mais horas do que em outros grandes países da União Europeia.

Nem pode acontecer de outra forma se a produtividade (e, portanto, os salários) não aumentar. Como não cresceu nos últimos anos em quase nenhum setor, ao contrário de outras realidades como Alemanha ou França. Estamos presos em um impasse de PIB quase constante por hora trabalhada e, com ele, os salários que podem ser gerados.

Se adicionarmos a isso um setor público em que o acordo tácito é “Eu pago menos, mas você trabalha menos”, a baixa produtividade do sistema é agravada pelo setor estatal ineficiente e as desigualdades que ocorrem inevitavelmente. O que provavelmente precisa ser abordado com a questão da competitividade do setor privado, pois é inegável que está intimamente relacionada a ela.