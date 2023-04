Nour Einyek 2, prévias do quarto episódio – Nour Einyek

Series

Quando o quarto episódio de Noor Eyin 2 será transmitido? Todas as prévias do próximo episódio da novela



Após a terceira parcela da série de TV estrelada por Anna Valli e Giuseppe Zinoque foi ao ar na terça-feira, 25 de abril, vamos descobrir Quando o quarto episódio de A luz dos seus olhos 2.

No Mediaset Infinity, você encontra todos os Peek, enredos e trailers de A luz dos seus olhos 2. No vídeo acima, descobrimos um elenco segunda temporada de A luz dos seus olhos.

Light Your Eyes 2 Episódio Quatro: Prévias e Tramas

O quarto lote de A luz dos seus olhos 2 Quarta-feira, 3 de maio, no ar em horário nobre no Canal 5 e transmitido no Mediaset Infinity.

De acordo com progressoDepois de voltar para casa de sua mãe, Diana encontra uma carta que Petra havia escrito para ela há algum tempo que a enfurece. A menina luta com seus fantasmas, mas encontra coragem para se abrir com Emma, ​​que parece finalmente confiar nela, o suficiente para lhe contar partes importantes de seu passado: Chess a lembra de Regina, uma amiga especial que não existe mais.

Mas Emma também sente a necessidade de proteger Enrico, convencida de que Petra está se aproveitando de sua generosidade. E logo ele também terá que enfrentar outra verdade: sua mãe Paola não rompeu relações com seu irmão Roberto e também conseguiu dar um passe a mais para ele. Finalmente, Roberto conhece alguém que parece conhecer muito bem.

