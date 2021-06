Flo Rida está “tão animada” em representar San Marino

Flo Rida se juntará à Sennheit no palco do Eurovision deste ano (Imagem: GETTY)

Flo Rida foi indicada para representar San Marino no Eurovision 2021 na Holanda.

O rapper já confirmou sua vaga na competição e se juntará a Sennheit no palco para fazer sua voz intitulada Adrenaline.

Isso aconteceu depois que Senht contatou Flo Rida para acompanhá-la. Se você não pedir, você não vai conseguir, pessoal!

Quando a notícia foi anunciada, Flo Rida vibrou: “Como vai na Holanda, é o seu homem, Flo Rida!

Estou muito animado para ver vocês no Eurovision Song Contest. Eu estarei no palco com a talentosa estrela que eventualmente apresentará nosso novo álbum Adrenalina.

“É bom estar de volta à Europa depois de tanto tempo. Estou muito grato por poder me apresentar novamente e no maior palco do mundo.

“De fato, quando o convidei para se juntar a mim no palco da Eurovisão em março passado, ele tomou a decisão com alegria”, acrescentou Sanhat.

“As restrições de viagens não eram fáceis de prever, mas existimos … Estou muito feliz por tê-lo comigo para realizar uma atuação de adrenalina, não só na Europa, mas para todo o mundo! Estamos prontos!”

O anúncio da equipe Flo Rida chega poucas horas após a primeira semifinal.

A meia-noite verá Lituânia, Eslovênia, Rússia, Suécia, Austrália, Macedônia do Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croácia, Bélgica, Israel, Romênia, Azerbaijão, Ucrânia e Malta disputando 10 lugares na Grande Final de sábado.

A segunda semifinal – na qual o Reino Unido pode votar – inclui San Marino, Estônia, República Tcheca, Grécia, Áustria, Polônia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Portugal, Bulgária, Finlândia, Letônia, Suíça e Dinamarca . . .

Sarah Cox falará sobre as semifinais do Eurovision desta semana depois de Rylan Clark-Neal Forçado a abandonar a escola devido a doença.

Outros: Eurovision Song Contest 2021



“Estou muito animada, consegui um novo emprego esta semana”, disse ela com entusiasmo. Estarei liderando as semifinais do Eurovision na BBC Four amanhã à noite e quinta à noite.

“Raylan está doente, então desejamos a ele tudo de bom. Então, estarei usando meu terno Raylan brilhante amanhã e quinta-feira às 20h, BBC Four, toda a ação das semifinais do Eurovision.

A Semi-Final do Eurovision começa às 20h no BBC Four.

