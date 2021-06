O verão é a estação em que nos descobrimos. Tecidos leves para roupas de verão costumam deixar algo para a imaginação. Para muitas mulheres, essa não é a melhor maneira de viver. Costumava cobrir e esconder muitas curvas e rolos durante a estação fria, agora eles não podem mais fazer isso. O teste do espelho antes mesmo do teste implacável da moda. Os meses de verão são longos, então como vamos superá-los e ainda nos sentirmos confortáveis ​​com as roupas que usamos? A moda nos ajuda a usar sempre-vivas: caftan.

Como se vestir se você está acima do peso e se sente bonita com um vestido de verão confortável que vai fazer seu peito sobressair

Remonta a 600 aC, quando era o uniforme dos sultões persas. Mas não é necessário restaurar tudo. Todas as civilizações e culturas do mundo se cruzaram até o sucesso retumbante que alcançaram em nosso país na década de setenta. É um casaco longo, muitas vezes com mangas largas e decote em V. A linha simples deste estilo permite costurar em muitos tipos de tecido.

Do linho ao algodão à seda. O ajuste folgado esconde todo o corpo e deixa os tornozelos expostos. Essa postura é boa para todos os tipos de condicionamento físico. Ambos mais esguios, mais esguios, esguios e não muito altos.

Os detalhes que fazem a diferença

Tem um detalhe que faz a diferença. Porque é o que o diferencia de uma bolsa normal que pode ser usada e será um vestido elegante para qualquer ocasião. Este tipo de decote é especialmente recomendado para mulheres rechonchudas que estão acostumadas a se fantasiar. Ela alonga e emagrece muito a figura, destacando o ponto forte desse tipo de corpo: a região do peito.

Se nossos corpos têm falhas que são importantes para nós, a melhor coisa a fazer é não escondê-las. Também porque provavelmente seria quase impossível. Em vez disso, chama a atenção do observador para nossos pontos fortes. Por isso, o rosto, o decote e o decote são realçados ao máximo por este vestido sofisticado. Maquiagem bem cuidada, algumas joias coloridas da moda de verão e pronto, vamos parecer as estrelas de Hollywood. Outro foco no qual você deve concentrar a atenção Pé. Isso deve ser cuidado com lindas sandálias.

As pulseiras nos pulsos e o observador neste momento, não vão conseguir focar tanto no bacon. Além disso, o caftan será mais impressionante se tiver estampas e cores brilhantes. Transmitiremos alegria e positividade para nós mesmos e para aqueles que nos olham. Veja como se vestir se você está acima do peso e se sente bonita com um vestido de verão confortável que fará seu peito estourar.