Roberto Valbozzi entrou em seu restaurante, quebrou tudo e foi forçado a fechar sem culpa própria

Roberto Valbozzi fecha seu restaurante: Veja o que aconteceu com o restaurante do jovem chef em Tempo Real, todos os detalhes.

Chef, dono de restaurante e agricultorEle ainda não recebeu uma estrela Michelin, mas o jovem chef… Tempo real, Roberto Valbozzi Ele já é um nome importante na culinária e na televisão italiana.

Além de ser conhecido como um juiz muito jovem 34 anos do querido programa “Elogios aos Convidados”“Roberto Valbozzi também é conhecido como restaurante familiar.”Croto valtellinaEm Milante, na província de Varese.

Apesar do grande sucesso na televisão, o jovem chef nunca se afastou muito do seu restaurante, onde aprendeu os valores fundamentais da sua cozinha, ou seja, valorizar Matérias-primas e zero quilômetros Promover a excelência na comida e no vinho locais.

Infelizmente, o local teve um pequeno contratempo: vamos descobrir O que aconteceu com o restaurante do chef Roberto Valbozzi? Veja como é agora.

Roberto Valbozzi: “Ele veio e destruiu tudo”

O chef Roberto Valbozzi teve que, pelo menos temporariamente, ter que Feche as portas do restaurante familiarIsso ocorreu devido a um grave acidente ocorrido no local. A culpa seria o mau tempo e o fluxo de lama e detritos bloqueando a entrada do espaço e entrando nos espaços e “Destrua tudo.

“Eles estão bem, mas infelizmente um A língua de lama desceu a colina Faz parte do seu jardim que inclui grutas, e isso deve-se claramente às más condições climatéricas e a um pé de lama que entra no restaurante. o chef escreveu em uma postagem no Instagram relatando o incidente. O episódio aconteceu no último dia 18 de setembro, felizmente A situação foi resolvida imediatamente Pelo jovem chef e pela sua equipa com o apoio da protecção civil.

Fonte: @Instagram – Ifood.it

Condição do restaurante

Como dissemos, o chef com a sua equipa e três funcionários da protecção civil Eles trabalharam duro para deixar o caminho claro novamente O mais importante de tudo é que o restaurante da família foi destruído pela lama que varreu o edifício.

Felizmente, o aviso já terminou e Roberto Valpozzi conseguiu fazê-lo Reabrir em breve. O acidente ocorreu em 23 de setembro do ano passado Tudo isso aconteceu devido ao desastre climático que afetou a região, mas agora é possível voltar a saborear deliciosos pratos no restaurante Croto Valtellina.